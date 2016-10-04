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Akron Dish

Akron Dish: Two new cafes in downtown Akron; more openings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: October 4, 2016 - 06:18 PM | Updated: October 5, 2016 - 06:01 PM
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Charly Murphy and Alicia Kennedy of the new Stray Dog Cafe, which opened Monday at 75 S. High St. in downtown Akron, in a storefront at the main Akron-Summit County Public Library. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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