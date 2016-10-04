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Akron Dish

Akron Dish: Two new cafes in downtown Akron; more openings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: October 4, 2016 - 06:18 PM | Updated: October 4, 2016 - 06:53 PM
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Adria Buzek and her husband, Mike, and Amanda Mathlage of the Chameleon Cafe, which opened in late September at 23 S. Main St., in the former Stew Pot Kitchen, in downtown Akron.


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