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Stray Dog finds home at Office tavern in North Hill; PizzaFire arrives in Kent; free tea if Indians win World Series; cabbage roll dinner in Green and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: October 25, 2016 - 06:04 PM
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