Stray Dog finds home at Office tavern in North Hill; PizzaFire arrives in Kent; free tea if Indians win World Series; cabbage roll dinner in Green and more

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT4=
PHA+VGhlIGZvcm1lciBPZmZpY2UgaW4gQWtyb24mIzgyMTc7cyBOb3J0aCBIaWxsIG5laWdoYm9y
aG9vZCBoYXMgY2FwdHVyZWQgYSBTdHJheSBEb2cuPC9wPjxwPkNoYXJseSBNdXJwaHksIG93bmVy
IG9mIFN0cmF5IERvZyBmb29kIGNhcnRzLCBpcyB0YWtpbmcgdGhlIGhlbG0gaW4gdGhlIGtpdGNo
ZW4gb2YgdGhlIE9mZmljZSBDaXR5IFRhdmVybiBhdCA3NzggTi4gTWFpbiBTdC4gSXQgd2lsbCBy
ZW9wZW4gYXQgMyBwLm0uIEZyaWRheS4gPC9wPjxwPkJlZm9yZSBpdCBjbG9zZWQgaW4gQXVndXN0
LCB0aGUgYmFyIGhhZCBiZWVuIGdvaW5nIGJ5IHRoZSBuYW1lIEFrcm9uIENpdHkgVGF2ZXJuOyBh
IGJpZyAmIzgyMjA7VGhlIE9mZmljZSYjODIyMTsgc2lnbiBjb250aW51ZXMgdG8gaGFuZyBvbiB0
aGUgZnJvbnQgb2YgdGhlIGJ1aWxkaW5nLiBNdXJwaHkgaXMgZHViYmluZyBoaXMgZWZmb3J0IHRo
ZXJlICYjODIyMDtTdHJheSBEb2cgYXQgQWtyb24gQ2l0eSBUYXZlcm4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5I
ZSYjODIxNztzIGNvbGxhYm9yYXRpbmcgd2l0aCBGcmFuayBDYWV0dGEsIG93bmVyIG9mIHRoZSB0
YXZlcm4gYW5kIHRoZSBidWlsZGluZyBpbiB3aGljaCBpdCBpcyBsb2NhdGVkLCBNdXJwaHkgZXhw
bGFpbmVkIHRoaXMgd2Vlay4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSB0YWtpbmcgb3ZlciB0
aGUga2l0Y2hlbiBhbmQgdGhlIGRpbmluZy1yb29tIHNlcnZpY2UsJiM4MjIxOyBzdWJsZXR0aW5n
IGZyb20gQ2FldHRhLCBNdXJwaHkgZXhwbGFpbmVkLiAmIzgyMjA7QW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIGRv
aW5nIGFuIEFrcm9uLWNlbnRyaWMgdGhlbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcGxhY2UgJiM4MjEy
OyBpbiBhIHdvcmtpbmctY2xhc3MgYXJlYSBub3J0aCBvZiBkb3dudG93biBBa3JvbiAmIzgyMTI7
IGdvdCBhbiBpbnRlcmlvciBtYWtlb3ZlciBsYXN0IHllYXIsIHdoZW4gYSBuZXcgbWVudSB3aXRo
IG1vcmUgbG93ZXItY29zdCBpdGVtcyB3YXMgaW50cm9kdWNlZC4gQ2FldHRhIG9wZW5lZCB0aGUg
Tm9ydGggTWFpbiBTdHJlZXQgdmVudHVyZSBpbiAyMDA2IGFuZCBhIHNlY29uZCBPZmZpY2UgbG9j
YXRpb24gaW4gMjAxMiwgYXQgMTg0NiBGcm9udCBTdC4gaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuPC9wPjxw
Pk11cnBoeSYjODIxNztzIEFrcm9uLWNlbnRyaWMgaXRlbXMgd2lsbCBpbmNsdWRlIGEgJiM4NTMx
Oy1wb3VuZCBBa3JvbiBCdXJnZXIsIHdoaWNoIGhlIHNvbGQgYXQgdGhpcyBwYXN0IHN1bW1lciYj
ODIxNztzIE5hdGlvbmFsIEhhbWJ1cmdlciBGZXN0aXZhbCBpbiBBa3Jvbi4gSW5ncmVkaWVudHMg
aW5jbHVkZSBjaGlwcGVkIGNob3BwZWQgaGFtIGFuZCBMYXdzb24mIzgyMTc7cyBjaGlwIGRpcCwg
YW5kIGl0JiM4MjE3O3MgZ2FybmlzaGVkIHdpdGggYSBTdHJheWRvZyBwaWNrbGUuPC9wPjxwPkN1
c3RvbWVycyBhbHNvIHdpbGwgYmUgYWJsZSB0byBjcmVhdGUgdGhlaXIgb3duIGJ1cmdlcnMsIGNo
b29zaW5nIGZyb20gYSB2YXJpZXR5IG9mIHRvcHBpbmdzLCBhbmQgYSB2ZWdnaWUgYnVyZ2VyIGZl
YXR1cmVzIGEgZnJlc2ggcG9ydG9iZWxsbyBtdXNocm9vbSBzdHVmZmVkIHdpdGggYSAmIzgyMjA7
Y3VzdG9tIGJsZW5kIG9mIGNoaWNrcGVhcyBhbmQgZmxhdm9yLiYjODIyMTsgKEFsbCB0aGUgYnVy
Z2VycywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSB2ZWdnaWUgb25lLCBydW4gJDcuKTwvcD48cD5Ba3Jvbi1jZW50
cmljIGFsc28gbWVhbnMgaG90IEJCUSBjaGlwcGVkIGNob3BwZWQgaGFtIHNhbmR3aWNoZXMsIGFz
IHdlbGwgYXMgc2F1ZXJrcmF1dCBiYWxscyB0b3BwZWQgd2l0aCBob21lbWFkZSBjb3JuZWQgYmVl
Ziwgc2F1ZXJrcmF1dCBhbmQgVGhvdXNhbmQgSXNsYW5kIGRyZXNzaW5nLjwvcD48cD5Ib3QgZG9n
cyAoJiMxODg7IHBvdW5kLCBhbGwgYmVlZikgcnVuICQ1LiBUb3AgdGhlbSB3aXRoIGhvdXNlLW1h
ZGUgY29sZXNsYXcgZm9yIGFub3RoZXIgYnVjay4gUmliYm9uIGNoaXBzLCBtYWRlIHdpdGggZnJl
c2ggY3V0IHBvdGF0b2VzLCBjb3N0ICQyLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGEgZmFpcmx5IHNtYWxs
LCBlY2xlY3RpYyBtZW51LiBUaHJlZSBkaW5uZXJzIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlOyB0aGUgcHJp
Y2llc3QgaXRlbSBpcyBhIDEyLW91bmNlIHN0cmlwIHN0ZWFrIHdpdGggc2lkZSBzYWxhZCBhbmQg
YSBiYWtlZCBwb3RhdG8gZm9yICQyMi48L3A+PHA+VGhlIG1lbnUgYWxzbyB3aWxsIHJlZmxlY3Qg
dGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgY2hhcmFjdGVyIG9mIE5vcnRoIEhpbGwsIGEgb25ldGltZSBodWIg
Zm9yIEl0YWxpYW4gaW1taWdyYW50cyB0aGF0IHRvZGF5IGlzIGhvbWUgdG8gbWFueSByZWZ1Z2Vl
cyBmcm9tIHNvdXRoZWFzdCBBc2lhLjwvcD48cD5TdGFydGVycyBpbmNsdWRlIGEgTmVwYWxpIEFt
ZXJpY2FuIEZ1c2lvbiBEdW1wbGluZy4gSXRhbGlhbj8gQW5nZWwgaGFpciBwYXN0YSBwcmVwYXJl
ZCB2YXJpb3VzIHdheXM7IHRoZSAkMTYgY29zdCBpbmNsdWRlcyBjaG9pY2Ugb2YgcHJvdGVpbiwg
aW5jbHVkaW5nIGxvYnN0ZXIgb3IgY2hpY2tlbi48L3A+PHA+S2l0Y2hlbiBob3VycyBhcmUgMyB0
byAxMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkgdGhyb3VnaCBUaHVyc2RheSBhbmQgMyBwLm0uIHRvIDE6MzAgYS5t
LiBGcmlkYXkgYW5kIFNhdHVyZGF5LiBUaGUgYmFyIHdpbGwgcmVtYWluIG9wZW4gb25lIGhvdXIg
YWZ0ZXIgdGhlIGtpdGNoZW4gY2xvc2VzLiA8L3A+PHA+TXVycGh5LCB3aG8gbGl2ZXMgaW4gTm9y
dGggSGlsbCwgaXMgb25lIGJ1c3kgZ3V5LiBFYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGgsIGhlIG9wZW5lZCB1
cCBTdHJheSBEb2cgQ2FmZSAob3BlbiA5IGEubS4gdG8gNCBwLm0uIHdlZWtkYXlzKSBvbiB0aGUg
Z3JvdW5kIGZsb29yIG9mIHRoZSBBa3Jvbi1TdW1taXQgQ291bnR5IFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5IGF0
IDc1IFMuIE1haW4gU3QuIGRvd250b3duLjwvcD48cD5QaXp6YUZpcmUgaXMgc2l6emxpbmc8L3A+
PHA+UGl6emFGaXJlIGNvbnRpbnVlcyB0byBpdHMgZXhwYW5kIGl0cyBlbXBpcmUuPC9wPjxwPlRo
aXMgVGh1cnNkYXksIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5LWJhc2VkIGNvbXBhbnkgd2lsbCBvcGVuIGl0
cyAxM3RoIGxvY2F0aW9uLCBhdCAyMjAgUy4gRGVwZXlzdGVyIFN0LiBpbiBLZW50LjwvcD48cD5T
dGFydGluZyBhdCAxMSBhLm0uLCB0aGUgZmlyc3QgNTAwIHBlb3BsZSBhdCB0aGUgbmV3IHN0b3Jl
IGdldCBhIGZyZWUgVC1zaGlydCwgYW5kIGN1c3RvbWVycyBjYW4gcGljayB1cCBzY3JhdGNoIGNh
cmRzIHRvIHdpbiBmb29kLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGluIHRoZSBuZXdseSBidWlsdCBwb3J0
aW9uIG9mIGRvd250b3duIHRoYXQgYm9hc3RzIHJlc3RhdXJhbnRzIGFuZCBzaG9wcy4gVGhlIG9w
ZW5pbmcgZm9sbG93cyB0aGUgZGVidXQgb2YgUGl6emFGaXJlIGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCBp
biB0aGUgU2hvcHMgb2YgRmFpcmxhd24gb2ZmIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCwgaW4gdGhlIE1v
bnRyb3NlIGFyZWEuPC9wPjxwPlRoZSBwaWVzIGFyZSBtYWRlLXRvLW9yZGVyIGluIGZyb250IG9m
IGN1c3RvbWVycyBhbmQgYmFrZWQgaW4gYW4gODAwLWRlZ3JlZSBvdmVuLCBkb25lIE5lYXBvbGl0
YW4gc3R5bGUgd2l0aCBhIHRoaW4gY3J1c3Qgd2l0aCBmcmVzaCBpbmdyZWRpZW50cy48L3A+PHA+
Rm91bmRlciBhbmQgQ0VPIFNlYW4gQnJhdXNlciwgd2hvIGFsc28gc3RhcnRlZCB0aGUgUm9tZW8m
IzgyMTc7cyBQaXp6YSBjaGFpbiwgYW5kIGhpcyBwYXJ0bmVycyBhcmUgd29ya2luZyBoYXJkIHRv
IGdldCBzdG9yZXMgZXN0YWJsaXNoZWQgaW4gT2hpbyBiZWZvcmUgb3RoZXIgbmV3IHBpenphIGNo
YWlucyBnZXQgdHJhY3Rpb24uPC9wPjxwPkFzIHdlJiM4MjE3O3ZlIGVhcmxpZXIgbm90ZWQsIG9u
ZSBvZiB0aG9zZSBjaGFpbnMsIEJsYXplLCB3aWxsIG9wZW4gYXQgNTEyNSBEcmVzc2xlciBSb2Fk
IE5XIGluIHRoZSBCZWxkZW4gVmlsbGFnZSBhcmVhIG9mIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAgdGhpcyBm
YWxsLiBJdCB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBsb2NhdGlvbiBmb3IgQmxh
emUsIHdoaWNoIGhhcyBtb3JlIHRoYW4gMTAwIHN0b3Jlcy4gSXRzIGludmVzdG9ycyBpbmNsdWRl
IExlQnJvbiBKYW1lcy48L3A+PHA+QW5vdGhlciBCbGF6ZSBpcyBwbGFubmVkIGZvciBNZW50b3Is
IGluIExha2UgQ291bnR5LjwvcD48cD5XaW5uZXJzIGdldCBmcmVlYmllczwvcD48cD5Ib3cgYWJv
dXQgYW4gSW5kaWFucyB3aW4gd2l0aCB0aGF0IHRlYT88L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kLWhlYWRxdWFy
dGVyZWQgSW5jYSBUZWEgd2lsbCBnaXZlIGF3YXkgZnJlZSBib3hlcyBvZiBpdHMgUGVydXZpYW4g
cHVycGxlIGNvcm4taW5mdXNlZCB0ZWEgZm9yIG9uZSBkYXkgaWYgdGhlIEluZGlhbnMgd2luIHRo
ZSBXb3JsZCBTZXJpZXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGNvbmZpZGVudCB0aGF0IENsZXZl
bGFuZCB3aWxsIGJyaW5nIGhvbWUgdGhlIHRyb3BoeSwgYW5kIHdlIGNhbiYjODIxNzt0IHRoaW5r
IG9mIGEgYmV0dGVyIHdheSB0byBjZWxlYnJhdGUgdGhhbiBieSBzcHJlYWRpbmcgc29tZSBDbGV2
ZWxhbmQgbG92ZSBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnksJiM4MjIxOyBJbmNhIFRlYSBmb3VuZGVyIGFu
ZCBUZWFFTyBSeWFuIEZsb3JpbyBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLiAoWWVzLCBUZWFFTyBp
cyBoaXMgdGl0bGUuKTwvcD48cD5GbG9yaW8gc2FpZCBpbiBhbiBlbWFpbCB0aGF0IGhlIGlzIGEg
bGlmZWxvbmcgSW5kaWFucyBmYW4sIGFuZCBoaXMgZmF0aGVyIHdvdWxkIHRha2UgaGltIHRvIHRo
ZSBvbGQgQ2xldmVsYW5kIE11bmljaXBhbCBTdGFkaXVtLjwvcD48cD5Eb2VzIGhlIGZvcmVzZWUg
c2VsbGluZyBoaXMgdGVhIGF0IFByb2dyZXNzaXZlIEZpZWxkPyBIZSBzYWlkIGhlJiM4MjE3O2Qg
bGlrZSB0bywgb25jZSBoZSBiZWdpbnMgYm90dGxpbmcgaXQuPC9wPjxwPlZpc2l0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly9pbmNhdGVhLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9pbmNhdGVhLmNvbTwv
YT4gdG8gcmVjZWl2ZSBhIGRvd25sb2FkYWJsZSBjb3Vwb24gZm9yIG9uZSBmcmVlIGJveCBvZiB0
aGUgdGVhLiBUaGUgb2ZmZXIgaXMgZ29vZCBvbmx5IGZvciBvbmUgZGF5IGZvbGxvd2luZyBhIENs
ZXZlbGFuZCBjaGFtcGlvbnNoaXAgd2luLiA8L3A+PHA+Q2hpcG90bGUgYW5kIFRhY28gQmVsbCBh
bHNvIGFyZSBydW5uaW5nIGZyZWViaWUgb2ZmZXJzLiBUYWNvIEJlbGwgc2F5cyBjdXN0b21lcnMg
Y2FuIGdldCBmcmVlIERvcml0b3MgTG9jb3MgVGFjb3MgYXMgcGFydCBvZiBpdHMgJiM4MjIwO1N0
ZWFsIGEgQmFzZSwgU3RlYWwgYSBUYWNvJiM4MjIxOyBwcm9tb3Rpb24uIEhlcmUmIzgyMTc7cyBp
bmZvOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly93d3cudGFjb2JlbGwuY29tL3N0ZWFsYWJhc2Ui
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy50YWNvYmVsbC5jb20vc3RlYWxhYmFzZTwvYT4u
IDwvcD48cD5Mb2NhbCBjdXN0b21lcnMgd2VhcmluZyBDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyBiYXNlYmFs
bCBnZWFyIHdpbGwgcXVhbGlmeSBmb3IgYSBidXktb25lLCBnZXQtb25lIGRlYWwgYXQgQ2hpcG90
bGU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL2NoaXBvdGxlLmNvbS9jbGV2ZWxhbmQtYmFzZWJh
bGwtcHJvbW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL2NoaXBvdGxlLmNvbS9jbGV2ZWxhbmQt
YmFzZWJhbGwtcHJvbW88L2E+LjwvcD48cD5KZXdpc2ggZmVzdCByZXR1cm5zPC9wPjxwPlRoZSBB
cnQgYW5kIEpld2lzaCBGb29kIEZlc3RpdmFsIGlzIGJhY2suIEFmdGVyIGRyYXdpbmcgY3Jvd2Rz
IHR3byB5ZWFycyBhZ28sIGl0IGlzIHJldHVybmluZyB0byBUZW1wbGUgSXNyYWVsIG9uIE5vdi4g
MTMgZnJvbSAxMCBhLm0uIHRvIDQgcC5tLjwvcD48cD5Xb3JrcyBieSBhcnRpc3RzIGFuZCBjcmFm
dGVycyB3aWxsIGJlIGZvciBzYWxlLCBhbmQgdGhpcyB5ZWFyIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBzZXBh
cmF0ZSB0YWtlLW91dCBsaW5lLiBGZWFzdCBvbiBtYXR6byBiYWxsIHNvdXAsIHN0dWZmZWQgY2Fi
YmFnZSwgcG90YXRvIGtuaXNoZXMsIHBvdGF0byBsYXRrZXMsIGNvcm5lZCBiZWVmIHNhbmR3aWNo
ZXMsIGt1Z2VsIGFuZCBtb3JlLjwvcD48cD5UaGUgZmVzdGl2YWwgd2lsbCBhbGxvdyB0aGUgY29t
bXVuaXR5IHRvIG1lZXQgUmFiYmkgSm9zaHVhIEJyb3duLCB3aG8gd2FzIG5hbWVkIHJhYmJpIGF0
IHRoZSBzeW5hZ29ndWUgZWFybGllciB0aGlzIHllYXIuIFRoZSBUZW1wbGUgSXNyYWVsIFNpc3Rl
cmhvb2Qgb3JnYW5pemVzIHRoZSBldmVudC4gVGVtcGxlIElzcmFlbCBpcyBhdCA5MSBTcHJpbmdz
aWRlIERyaXZlIGluIHRoZSBNb250cm9zZSBhcmVhIG9mIEJhdGggVG93bnNoaXAuPC9wPjxwPkZy
ZWUgYWRtaXNzaW9uIGFuZCBwYXJraW5nLiBGb3IgaW5mb3JtYXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudGVtcGxlaXNyYWVsYWtyb24ub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnRl
bXBsZWlzcmFlbGFrcm9uLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPkNhYmJhZ2Ugcm9sbHMgaW4gR3JlZW48L3A+
PHA+Qm95IFNjb3V0cyBhbmQgcmVhbC1kZWFsIGZvb2QgZ28gdG9nZXRoZXIgaW4gR3JlZW4uPC9w
PjxwPlRoZSB0aGlyZCBhbm51YWwgY2FiYmFnZSByb2xsIGZ1bmRyYWlzZXIgZm9yIEJveSBTY291
dCBUcm9vcCAzMzQgd2lsbCBydW4gZnJvbSBub29uIHRvIDMgcC5tLiBTdW5kYXkgIGF0IFF1ZWVu
IG9mIEhlYXZlbiBDYXRob2xpYyBDaHVyY2gsIDE4MDAgU3RlZXNlIFJvYWQgaW4gR3JlZW4uPC9w
PjxwPlRoZSBTdW5kYXkgZGlubmVyIGZlYXR1cmVzIHR3byByb2xscywgc2F1ZXJrcmF1dCBmcm9t
IEhlcm1hbm4mIzgyMTc7cyBQaWNrbGVzIG9mIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5LCByZWFsIG1hc2hlZCBw
b3RhdG9lcywgY29ybiBicmVhZCBhbmQgYSBiZXZlcmFnZS4gQ29zdCBpcyAkOC4gVGhlIGNoaWxk
JiM4MjE3O3MgbWVhbCwgd2l0aCBvbmUgY2FiYmFnZSByb2xsLCBpcyAkNi48L3A+PHA+VGhlIG1h
ZGUtZnJvbS1zY3JhdGNoIGJlZWYsIHBvcmsgYW5kIHJpY2Ugcm9sbHMgd2lsbCBhbHNvIGJlIGF2
YWlsYWJsZSBmb3IgYnVsayBjYXJyeW91dCBwdXJjaGFzZSBmcm9tIDUgdG8gNiBwLm0uIFNhdHVy
ZGF5IGF0IHRoZSBjaHVyY2guIFByaWNlIGlzICQzIGVhY2gsIHNpeCBmb3IgJDE2IGFuZCBhIGRv
emVuIGZvciAkMzAuPC9wPjxwPk1hcnR5IExhQ29udGUsIHdobyBoYXMgb3JnYW5pemVkIG90aGVy
IGZvb2RjZW50cmljIGV2ZW50cyB0byBiZW5lZml0IHRoZSB0cm9vcCwgaXMgYWdhaW4gaGVscGlu
ZyB3aXRoIHRoZSBkaW5uZXIuIFRoZSBjYWJiYWdlIHJvbGxzIHdpbGwgYmUgbWFkZSB3aXRoIHRo
ZSByZWNpcGUgZnJvbSBoZXIgU2xvdmFrIGdyYW5kbW90aGVyLiBNZW1iZXJzIG9mIHRoZSBCb3kg
U2NvdXRzIFZlbnR1cmUgQ3JldyB3aWxsIHNlbGwgaG9tZW1hZGUgcHVtcGtpbiByb2xscy4gPC9w
PjxwPldpbmUgdGFzdGluZ3M8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBDZWxsYXIgNTksIHRoZSB3aW5lIGJhciBh
bmQgc2hvcCBpbiBhIHJlbm92YXRlZCBmYXJtaG91c2UgYXQgMzk4NCBLZW50IFJvYWQgaW4gU3Rv
dywgd2lsbCBob3N0IGl0cyBmb3VydGggYW5udWFsIEZhbGwgVGFzdGluZyBmcm9tIDIgdG8gNCBw
Lm0uIE5vdi4gMTMsIGZlYXR1cmluZyAyMCB3aW5lcyBhY2NvbXBhbmllZCBieSBsaWdodCBhcHBl
dGl6ZXJzLiBUaWNrZXRzIGFyZSAkNDUgaW4gYWR2YW5jZSBhbmQgJDUwIGF0IHRoZSBkb29yLiBD
YWxsIDMzMC02ODgtMjY4NC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBQYXBhIEpvZSYjODIxNztzIGF0IDE1NjEg
QWtyb24tUGVuaW5zdWxhIFJvYWQgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgd2lsbCBvZmZlciBhIFByb2dy
ZXNzaXZlIFdpbmUgRGlubmVyIHdpdGggVmluaWZlcmEgSW1wb3J0cyBhdCA2IHAubS4gTm92LiAx
MS4gVGFzdGluZ3Mgb2YgMTIgd2luZXMgd2lsbCBiZSBmb2xsb3dlZCBieSBhbiBJdGFsaWFuIGZh
bWlseS1zdHlsZSBkaW5uZXIuIENvc3QgaXMgJDg1LiBDYWxsIDMzMC05MjMtNzk5OSBmb3IgcmVz
ZXJ2YXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEZyaWRheTogRmFsbC9XaW50ZXIgVG9wIDE2IHdpbmUg
bGlzdCB0YXN0aW5nOyBGaXNoZXJzIGF0IDgxMDAgQ2xldmVsYW5kIEF2ZS4gTlcgaW4gUGxhaW4g
VG93bnNoaXAsIDQ6MzAgdG8gNzozMCBwLm0uOyBjb3N0IGlzICQ1LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFR1
ZXNkYXk6IEZpdmUtY291cnNlIGRpbm5lciB3aXRoIHNpeCB3aW5lcywgZmVhdHVyaW5nIENseWRl
IEdpbGJlcnQgZnJvbSBSb21iYXVlciBWaW5leWFyZHMgYXQgS2VuIFN0ZXdhcnQmIzgyMTc7cyBH
cmlsbGUsIDE5NzAgVy4gTWFya2V0IFN0LiBpbiBBa3JvbiwgYXQgNjozMCBwLm0uICQ5MCBwbHVz
IHRheCBhbmQgdGlwLiBSZXNlcnZhdGlvbnMgcmVxdWlyZWQuIENhbGwgVGVycnkgS2VtcCBhdCAz
MzAtNjk3LTY5MTcuPC9wPjxwPk9wZW4gZm9yIGhvbGlkYXk/PC9wPjxwPkEgcmVhZGVyIGFza3Mg
d2hhdCBhcmVhIHJlc3RhdXJhbnRzIGFyZSBvcGVuIG9uIFRoYW5rc2dpdmluZyBEYXksIHdoaWNo
IHRoaXMgeWVhciBpcyBOb3YuIDI0LjwvcD48cD5JZiB5b3UgYXJlIGEgcmVzdGF1cmFudCBvcGVy
YXRvciBhbmQgeW91ciBlc3RhYmxpc2htZW50IHdpbGwgYmUgb3BlbiwgbGV0IG1lIGtub3cuIFNl
ZSBiZWxvdyBmb3IgbXkgY29udGFjdCBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+PHA+SGVyZSBhcmUgdGhyZWUg
c3BvdHMgd2Uga25vdyBvZjogVGFuZ2llciBpbiBBa3JvbiwgYnVmZmV0IGZyb20gMTA6MzAgYS5t
LiB0byAzOjMwIHAubS47IEdhbGF4eSBpbiBXYWRzd29ydGgsIGJ1ZmZldCBmcm9tIDExOjMwIGEu
bS4gdG8gMzozMCBwLm0uOyBQYXBhIEpvZSYjODIxNztzIGluIEFrcm9uLCBsaW1pdGVkIG1lbnUg
ZmVhdHVyaW5nIFRoYW5rc2dpdmluZyBmYXZvcml0ZXMgZnJvbSBub29uIHRvIDggcC5tLiwgd2hp
bGUgaXRzIEl0YWxpYW4gTWFya2V0LCB3aGVyZSBjdXN0b21lcnMgY2FuIHBpY2sgdXAgYSBkaW5u
ZXIgdG8gZ28sIHdpbGwgYmUgb3BlbiB0aGUgc2FtZSBob3Vycy4gPC9wPjxwPlRhc3RpbmdzIGF0
IEtpcmJpZSYjODIxNztzPC9wPjxwPkV2ZXJ5IFNhdHVyZGF5IGluIE5vdmVtYmVyLCBLaXJiaWUm
IzgyMTc7cyBGYW1pbHkgTWVhdHMgJmFtcDsgQ2F0ZXJpbmcsIDQwNjIgRmlzaGNyZWVrIFJvYWQs
IFN0b3csIHdpbGwgaG9zdCBwcmUtaG9saWRheSB0YXN0aW5ncyBmcm9tIDExIGEubS4gdG8gNCBw
Lm0uIE9uIE5vdi4gNSwgZW1wbG95ZWVzIHdpbGwgcHJlcGFyZSBhIHRyYWRpdGlvbmFsIFRoYW5r
c2dpdmluZyBtZWFsLCB3aXRoIEtpcmJpZSYjODIxNztzIE9yaWdpbmFsIGJyaW5lZCB0dXJrZXks
IHRyaW1taW5ncyBhbmQgc2lkZXMsIGluY2x1ZGluZyBjYW5kaWVkIHlhbXMuIFN1YnNlcXVlbnQg
U2F0dXJkYXlzIHdpbGwgZmVhdHVyZSBkaWZmZXJlbnQgZmxhdm9ycyBvZiBicmluZWQgdHVya2V5
IGFuZCBkaWZmZXJlbnQgc2lkZXMuPC9wPjxwPlRoZSBzdG9yZSBpcyBpbiB0aGUgT3JlZ29uIFRy
YWlscyBwbGF6YS4gUGhvbmUgMzMwLTY4OC00MzMzLjwvcD48cD5OdWV2byBjZWxlYnJhdGlvbjwv
cD48cD5OdWV2byBNb2Rlcm4gTWV4aWNhbiBhbmQgVGVxdWlsYSBCYXIgYXQgTWlsbCBhbmQgSGln
aCBzdHJlZXRzIGluIGRvd250b3duIEFrcm9uIHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIERheSBvZiB0aGUgRGVh
ZCAoRGlhIGRlIGxvcyBNdWVydG9zKSBmcm9tIDYgdG8gOSBwLm0uIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5U
d28gbWVtYmVycyBvZiBBaGktTmFtIHdpbGwgcGxheSBMYXRpbiBtdXNpYyBiZWdpbm5pbmcgYXQg
NyBwLm0uIEZvb2QgYW5kIGRyaW5rIHNwZWNpYWxzIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlLCBhbG9uZyB3
aXRoIGEgcmFmZmxlIG9mIGdpZnQgYmFza2V0cy4gUGF0cm9ucyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byB3
ZWFyIGNvc3R1bWVzIG9yIHBhaW50ZWQgZmFjZXMuPC9wPjxwPlJlc2VydmF0aW9ucyBtdXN0IGJl
IG1hZGUgYnkgcGhvbmUuIENhbGwgMzMwLTc2Mi04MDAwLjwvcD48cD5VcGRhdGUgeW91ciByZWNp
cGVzPC9wPjxwPkNoZWYgQnJhbmR0IEV2YW5zIG9mIEJsdWUgQ2FueW9uIEtpdGNoZW4gYW5kIFRh
dmVybiBpbiBUd2luc2J1cmcgYW5kIFB1cmEgVmlkYSBpbiBDbGV2ZWxhbmQgd2lsbCBkZW1vbnN0
cmF0ZSBob3cgdG8gbWFrZSBmYW1pbHkgcmVjaXBlcyBtb3JlIGNvbnRlbXBvcmFyeSBhdCA2OjMw
IHAubS4gTm92LiAxMCBhdCB0aGUgSHVkc29uIExpYnJhcnkgJmFtcDsgSGlzdG9yaWNhbCBTb2Np
ZXR5LjwvcD48cD5BdHRlbmRlZXMgYXJlIGVuY291cmFnZWQgdG8gYnJpbmcgcmVjaXBlcyB0byBk
aXNjdXNzIGFuZCB1cGRhdGUuPC9wPjxwPkV2YW5zLCBhIGdyYWR1YXRlIG9mIHRoZSBDdWxpbmFy
eSBJbnN0aXR1dGUgb2YgQW1lcmljYSwgaXMgdGhlIG93bmVyIG9mIEJLTSBIb3NwaXRhbGl0eSwg
UHVyYSBWaWRhIGFuZCBpcyBhIHBhcnRuZXIgb2YgQmx1ZSBDYW55b24uPC9wPjxwPlJlZ2lzdGVy
IGZvciB0aGlzIGZyZWUgcHJvZ3JhbSBvbmxpbmUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h1ZHNvbmxp
YnJhcnkub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL2h1ZHNvbmxpYnJhcnkub3JnPC9hPiBv
ciBjYWxsIDMzMC02NTMtNjY1OCwgZXh0LiAxMDEwLiBUaGUgbGlicmFyeSBpcyBhdCA5NiBMaWJy
YXJ5IFN0LiBpbiB0aGUgRmlyc3QgJmFtcDsgTWFpbiBzaG9wcGluZyBjb21wbGV4LjwvcD48cD5V
QSBncmFkdWF0ZXMgY29vazwvcD48cD5UaGUgRmFsbCBHcmFkdWF0ZSBDaGVmIERpbm5lciBhdCB0
aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIENyeXN0YWwgUm9vbSBCaXN0cm8gaW5zaWRl
IEdhbGx1Y2NpIEhhbGwgYXQgMjAwIEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0Liwgd2lsbCBiZSBOb3YuIDUuIFRo
ZSBldmVudCBicmluZ3MgZ3JhZHVhdGVzIG9mIFVBJiM4MjE3O3MgaG9zcGl0YWxpdHkgcHJvZ3Jh
bSBiYWNrIHRvIGNhbXB1cyB0byBjb29rIGFuIGVpZ2h0LWNvdXJzZSBtZWFsIGZvciB0aGUgcHVi
bGljLjwvcD48cD5GZXN0aXZpdGllcyB3aWxsIGJlZ2luIGF0IDU6MzAgcC5tLiBhbmQgYSBjYXNo
IGJhciB3aWxsIG9mZmVyIHdpbmUgYW5kIGJlZXIuIFRpY2tldHMgYXJlICQ1MC48L3A+PHA+UGhv
bmUgMzMwLTk3Mi02NjE1IGZvciByZXNlcnZhdGlvbnMsIHdoaWNoIGFyZSByZXF1aXJlZC4gTW9u
ZXkgcmFpc2VkIHdpbGwgYmVuZWZpdCB0aGUgc3R1ZGVudCBDdWxpbmFyeSBBcnRpc3RzIENsdWIu
PC9wPjxwPlNlbmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEthdGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4
MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5rYnlhcmRA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBZb3UgY2FuIGZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0thdGllQnlhcmRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O0thdGllQnlhcmRBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJv
b2suY29tPC9hPiBhbmQgcmVhZCB0aGUgQWtyb24gRGlzaCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cub2hpby5jb20vZm9vZCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kPC9h
Pi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.