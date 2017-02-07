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Akron-area bakery offers up buttery French shortbread cookies for your sweetheart; here’s how to make your own

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 05:50 PM | Updated: February 8, 2017 - 11:43 AM
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Some of West Side Bakery's Valentine sable cookies. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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