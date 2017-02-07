All CATEGORIES
☰ Menu

Akron-area bakery offers up buttery French shortbread cookies for your sweetheart; here’s how to make your own

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 05:50 PM | Updated: February 8, 2017 - 11:43 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Some of West Side Bakery's Valentine sable cookies. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

thingstodo170209_01
Things to Do, Feb. 9: Cleveland Orchestra plays Mahler; gardening talk in Hudson; chocolate for teens at library; Ohio Shakespeare opens ‘Upstart Crow’

Listen to ‘Song of the Earth’

eatthis09cut
Some chocolate-filled events — Week of Feb. 9
cookie08cut_01
Akron-area bakery offers up buttery French shortbread cookies for your sweetheart; here’s how to make your own
akrondish08_4
Akron Dish: Mustard Seed brightens up in Montrose; new wine bar at Wooster hotel; heart-shaped pizza at Rocco’s; Crystal Room is open; cash mob at Hattie’s Food Hub, wine tasting and more
thingstodo0208_01
Things to Do, Feb. 8: Judy Collins in Cleveland; speaker, singer at Falls Library; musical at Weathervane
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next