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Akron Dish: Annunciation Greek Festival offers more lamb, other goodies; Global Village festival on North Hill; Chowder House plans clambake; Tusc on Tuscarawas, and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: September 13, 2016 - 06:00 PM | Updated: September 14, 2016 - 11:32 AM
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In this file photo, festival goers look over a selection of Greek pastries at the Greek Festival at Annunciation Greek Orthodox Church in Akron. The festival runs Thursday, Sept 15, through Saturday, Sept. 17. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


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