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Akron Dish: Artisan Coffee in Ellet expanding to 365 by Whole Foods; Prime 93 in Portage Lakes to become Bricco Prime; Seiberling Farm history; wine tastings and more

By Katie ByardBeacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 05:33 PM | Updated: July 18, 2017 - 11:55 PM
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Artisan Coffee co-owner's Emily and Tim Bechtel in their shop on Canton Road in Akron. The new Whole Foods set to open in West Akron is going to have an Artisan Coffee bar in the new store. The store is set to open in September. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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