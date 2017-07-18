All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Artisan Coffee in Ellet expanding to 365 by Whole Foods; Prime 93 in Portage Lakes to become Bricco Prime; Seiberling Farm history; wine tastings and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 05:33 PM | Updated: July 19, 2017 - 03:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artisan Coffee co-owner's Emily and Tim Bechtel in their shop on Canton Road in Akron. The new Whole Foods set to open in West Akron is going to have an Artisan Coffee bar in the new store. The store is set to open in September. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

coaster19cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cedar Point offers up-close tour of super-secret revamp for Mean Streak roller coaster

Sandusky: The Mean Streak at Cedar Point looks to be getting meaner and a lot less lean.

akrondish19_01
Akron Dish: Artisan Coffee in Ellet expanding to 365 by Whole Foods; Prime 93 in Portage Lakes to become Bricco Prime; Seiberling Farm history; wine tastings and more
beer19
Beer notes: Missing Falls Brewery shifts focus to downtown Akron; Diamond Deli exits R. Shea; Barrel Aged B.O.R.I.S. Royale release
clams19cut_01
Serve Clam, Tomato and Bacon Stew with grilled garlic bread
Books_Harry_Potter_21289.jpg-b15ed~1
2 new Harry Potter books set to be published in October
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next