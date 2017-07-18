All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Artisan Coffee in Ellet expanding to 365 by Whole Foods; Prime 93 in Portage Lakes to become Bricco Prime; Seiberling Farm history; wine tastings and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 05:33 PM | Updated: July 19, 2017 - 03:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artisan Coffee co-owner's Emily and Tim Bechtel in their shop on Canton Road in Akron. The new Whole Foods set to open in West Akron is going to have an Artisan Coffee bar in the new store. The store is set to open in September. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

Pet events: Adoption drives, patios with pets

Humane Society of Summit County “Adopt a Pet!” — 10 a.m. to 6 p.m. Saturday and noon to 5 p.m. Sunday at Humane Society of Summit County, 7996 Darrow Road, Twinsburg. 50 percent off adoption fees. First 400 adopters will receive a gift from Acme Fresh Market ($75 value). www.summithumane.org/Events/date/2017/07/22/adopt-a-pet-sponsored-by-acme-fresh-market.

Home and garden events: Master Gardener classes begin soon
almanac22cut_01
Plant Lovers’ Almanac: Visiting Utah, and planning fall plant programs
Tips for getting started on Uber, Lyft
hotspot22_zubs_01
Hot Spot: New Mr. Zub’s serves up sandwiches and beer in the heart of Highland Square
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next