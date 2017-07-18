Akron Dish: Artisan Coffee in Ellet expanding to 365 by Whole Foods; Prime 93 in Portage Lakes to become Bricco Prime; Seiberling Farm history; wine tastings and more

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhpcyBBa3JvbiBjb2ZmZWUgc2hvcCBpcyBwZXJjb2xhdGluZyBtaWdodGlseS48L3A+PHA+
V2hlbiB0aGUgbmV3IFdob2xlIEZvb2RzIE1hcmtldCAzNjUgb3BlbnMgU2VwdC4gMTQgb24gdGhl
IGNpdHkmIzgyMTc7cyB3ZXN0IHNpZGUsIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgQXJ0aXNhbiBDb2ZmZWUgU2hv
cCB3aWxsIGhhdmUgYSBjb2ZmZWUgYmFyIGluc2lkZS48L3A+PHA+QWxzbywgd2UgYnJpbmcgeW91
IG5ld3MgYWJvdXQgYSBjaGFuZ2UgaW4gUG9ydGFnZSBMYWtlcyBzY2hlZHVsZWQgZm9yIGVhcmx5
IG5leHQgbW9udGg6IFByaW1lIDkzIGluIE5ldyBGcmFua2xpbiAmIzgyMTI7IHRoZSBmb3JtZXIg
QW50aGUmIzgyMTc7cyAmIzgyMTI7IHdpbGwgYmVjb21lIEJyaWNjbyBQcmltZS48L3A+PHA+TW9y
ZSBsYXRlciBpbiB0aGlzIGNvbHVtbiwgd2hpY2ggYWxzbyBpbmNsdWRlcyBzb21lIGZ1biBmYWN0
cyBhYm91dCBTZWliZXJsaW5nIEZhcm0uIEl0cyBtYXJrZXQgd2lsbCBzb29uIG9wZW4gZm9yIHRo
ZSBzZWFzb24uIENvZmZlZSBmaXJzdC48L3A+PHA+QXJ0aXNhbiBDb2ZmZWUgYXQgdGhlIFdob2xl
IEZvb2RzIE1hcmtldCAzNjUgYXQgMTc0NSBXLiBNYXJrZXQgU3QuIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIHNv
bWUgdHVja2VkLXRvLXRoZS1zaWRlIG9wZXJhdGlvbiwgYXMgb2Z0ZW4gaGFwcGVucyB3aXRoIGNv
ZmZlZSBzdGFuZHMgaW5zaWRlIHN0b3Jlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4geW91IHdhbGsgaW4g
dGhlIGRvb3IsIHlvdSB3aWxsIHNlZSB1cyByaWdodCBhd2F5LCYjODIyMTsgc2FpZCBUaW0gQmVj
aHRlbCwgd2hvIG93bnMgQXJ0aXNhbiBDb2ZmZWUgYXQgNjYyIENhbnRvbiBSb2FkIGluIHRoZSBj
aXR5JiM4MjE3O3MgRWxsZXQgbmVpZ2hib3Job29kLCB3aXRoIGhpcyB3aWZlLCBFbWlseS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O2xsIGhhdmUgc29tZSBzdG9vbHMgYXQgdGhlIGJhciYjODIyMTsg
YXQgdGhlIHN0b3JlLCBCZWNodGVsLCAzNSwgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O2xsIGhhdmUg
dGhlIGZ1bGwgZHJpbmsgbWVudSBhbmQgYSBsaW1pdGVkIG51bWJlciBvZiBwYXN0cmllcywmIzgy
MjE7IHdoaWNoIHdpbGwgYmUgaG9tZW1hZGUsIGFzIHdpdGggdGhvc2UgYXQgdGhlIEVsbGV0IHNo
b3AuIEVtaWx5JiM4MjE3O3Mgc2lzdGVyLCBKdWxpZSBIYXJsb3MsIG92ZXJzZWVzIHRoZSBiYWtp
bmcgb3BlcmF0aW9uLjwvcD48cD5XaG9sZSBGb29kcyBmaW5hbGx5IHJldmVhbGVkIHRoZSBtdWNo
LWFudGljaXBhdGVkIG9wZW5pbmcgZGF0ZSBvZiBpdHMgZmlyc3QgQWtyb24gYXJlYSBzdG9yZSBs
YXN0IHdlZWsuIEEgbmV3cyByZWxlYXNlIG5vdGVkIHRoYXQgQXJ0aXNhbiBDb2ZmZWUsIHdoaWNo
IG9wZW5lZCBpbiAyMDE1LCB3b3VsZCBvcGVyYXRlIGluc2lkZSB0aGUgc3RvcmUgYXMgcGFydCBv
ZiB0aGUgZ3JvY2VyJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO0ZyaWVuZHMgb2YgMzY1JiM4MjIxOyBwcm9ncmFt
LjwvcD48cD5KZWZmIFR1cm5hcywgcHJlc2lkZW50IG9mIFdob2xlIEZvb2RzIE1hcmtldCAzNjUs
IHNhaWQgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IGZvciB0aGUgbWluZGJvZHlncmVlbiB3ZWJzaXRlIGxhc3Qg
eWVhciB0aGF0IHRoZSBGcmllbmRzIHByb2dyYW0gaXMgYW4gZWZmb3J0IHRvIGRpZmZlcmVudGlh
dGUgZWFjaCBtYXJrZXQuIFRoZSBzdG9yZXMgYWxzbyB3aWxsIGZlYXR1cmUgJiM4MjIwO2FydCBy
ZWZsZWN0aXZlIG9mIHRoZSBjb21tdW5pdHkgYW5kIGEgc21hbGwgcHJvZHVjdCBzZWxlY3Rpb24g
dGhhdCB3aWxsIGJlIGxvY2FsbHkgc291cmNlZCBmb3IgZWFjaCBzdG9yZSwmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQuIDwvcD48cD5BcnRpc2FuIG9mZmVycyBhIGxvdCBvZiBjb2ZmZWUgb3B0aW9ucywgbWFueSBt
YWRlIHdpdGggQmVjaHRlbCYjODIxNztzIGhvbWVtYWRlIHN5cnVwcy4gQW1vbmcgdGhlIG1vc3Qg
cG9wdWxhciBhcmUgdGhlIGxhdmVuZGVyIGFuZCBGcmVuY2ggdG9hc3QgbGF0dGVzLiBBIGNhcmFt
ZWwgbWFjY2hpYXRvIGZlYXR1cmVzIGVzcHJlc3NvIHdpdGggZnJvdGh5IG1pbGsgdG9wcGVkIHdp
dGggYSBob3VzZS1tYWRlIGNhcmFtZWwgZHJpenpsZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
cmVhbGx5IGV4Y2l0aW5nLCB3aXRoIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0aGF0IHdlJiM4MjE3O2xsIGJl
IGluIFdlc3QgQWtyb24sJiM4MjIxOyBCZWNodGVsIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBuZXcgdmVudHVy
ZSBpcyBhIGJpdCBjaGFsbGVuZ2luZywgRW1pbHkgQmVjaHRlbCwgMzMsIHNhaWQ6ICYjODIyMDtX
ZSBuZXZlciB3ZW50IGludG8gdGhpcyB0aGlua2luZyB3ZSYjODIxNztkIG1hbmFnZSB0aGlzIG1h
bnkgc3RhZmYgJiM4MjMwOyB0aGlzIG1hbnkgb3BlcmF0aW9ucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBX
aG9sZSBGb29kcyBvcGVyYXRpb24gd2lsbCBoYXZlIHR3byBzaGlmdHMgYSBkYXkgYW5kIHRoZXkg
YW50aWNpcGF0ZSBoYXZpbmcgYWJvdXQgc2l4IHBlb3BsZSB3b3JraW5nIHRoZXJlLCBmdWxsLSBh
bmQgcGFydC10aW1lLiBUaGUgRWxsZXQgc2hvcCBlbXBsb3lzIGFib3V0IGEgZG96ZW4uPC9wPjxw
PlNvIGhvdyBkaWQgV2hvbGUgRm9vZHMgY29ubmVjdCB3aXRoIEFydGlzYW4gQ29mZmVlPzwvcD48
cD5FbWlseSBhbmQgVGltIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cuIFRoZXkgZ290IGFuIGVtYWlsIGFuZCBh
IHBob25lIGNhbGwgZnJvbSBXaG9sZSBGb29kcywgYW5kIGEgcmVwcmVzZW50YXRpdmUgb2YgdGhl
IGNvbXBhbnkgdG9sZCB0aGVtIHRoYXQgY29ycG9yYXRlIHJlc2VhcmNoIGxlZCB0aGVtIHRoZXJl
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBpZiBXaG9sZSBGb29kcyBoYWQgcGVv
cGxlIGluIG91ciBzaG9wLCYjODIyMTsgRW1pbHkgc2FpZCwgJiM4MjIwO29yIHRoZXkganVzdCBr
bmV3IHBlb3BsZSBbd2hvIGtuZXcgYWJvdXQgdGhlIHNob3BdLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGltIHNl
ZXMgQXJ0aXNhbiBhcyBhIGdvb2QgZml0IGZvciB0aGUgbmV3IHN0b3JlOiAmIzgyMjA7QSBsb3Qg
b2Ygd2hhdCBXaG9sZSBGb29kcyBpcyBhYm91dCAmIzgyMTI7IHVzaW5nIHF1YWxpdHkgaW5ncmVk
aWVudHMgYW5kIG9yZ2FuaWMgaW5ncmVkaWVudHMgJiM4MjEyOyBpcyB3aGF0IHdlIGRvLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QXJ0aXNhbiB1c2VzIG9yZ2FuaWMgYW5kIGZhaXIgdHJhZGUgYmVhbnMsIGFuZCBh
bGwgZm9vZCBpcyBwcmVwYXJlZCBmcm9tIHNjcmF0Y2guPC9wPjxwPlRoZSBBcnRpc2FuIENvZmZl
ZSBhdCB0aGUgV2hvbGUgRm9vZHMgd2lsbCBiZSBvcGVuIDggYS5tLiB0byA5IHAubS4sIHNldmVu
IGRheXMgYSB3ZWVrLiBUaGUgRWxsZXQgbG9jYXRpb24gaXMgY2xvc2VkIFN1bmRheXMuPC9wPjxw
PlRoZSBXaG9sZSBGb29kcyBNYXJrZXQgMzY1IHdpbGwgYW5jaG9yIHRoZSBuZXcgV2VzdCBNYXJr
ZXQgU3RyZWV0IFN0YXRpb24gc2hvcHBpbmcgcGxhemEuIExhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIGFubm91
bmNlbWVudCBhYm91dCB0aGUgb3BlbmluZyBjYW1lIGFib3V0IGEgbW9udGggYWZ0ZXIgb25saW5l
IHJldGFpbCBnaWFudCBBbWF6b24gc2FpZCBpdCBwbGFubmVkIHRvIGJ1eSBXaG9sZSBGb29kcyBm
b3IgYWJvdXQgJDEzLjcgYmlsbGlvbi4gPC9wPjxwPlByaW1lIDkzIHRvIGJlIEJyaWNjbzwvcD48
cD5CcmljY28gb3duZXIgRGF2aWQgR2xlbm55IHNhaWQgUHJpbWUgOTMmIzgyMTc7cyBsYXN0IGRh
eSB3aWxsIGJlIEp1bHkgMjkuIFRoZSBOZXcgRnJhbmtsaW4gcGxhY2Ugd2lsbCBzaHV0IGRvd24g
Zm9yIGEgZmV3IGRheXMgZm9yIGEgJiM4MjIwO3F1aWNrIHJlbW9kZWwmIzgyMjE7IGFuZCB0aGUg
aG9wZSBpcyB0aGF0IEJyaWNjbyBQcmltZSB3aWxsIG9wZW4gd2l0aGluIHRoZSBuZXh0IHdlZWsu
PC9wPjxwPldoZXchIEFtYml0aW91cy4gQnV0IEdsZW5ueSBoYXMgYSBsb3Qgb2YgZXhwZXJpZW5j
ZTsgaGUgbm93IGhhcyBmb3VyIEJyaWNjb3MsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgbW90aGVyc2hpcCBpbiBk
b3dudG93biBBa3JvbiB0aGF0IG9wZW5lZCBpbiAyMDAzLjwvcD48cD5Tb21ldGltZSB0aGlzIHll
YXIsIEppbSBhbmQgSnVsaWUgUHVsaywgb3duZXJzIG9mIFByaW1lIDkzIGF0IDQzMTUgTWFuY2hl
c3RlciBSb2FkLCBwbGFuIHRvIG9wZW4gdGhlaXIgbmV3IHdpbmVyeSBjYWxsZWQgUHJpbWUgVmlu
ZSBhY3Jvc3MgTWFuY2hlc3RlciBSb2FkLCBhbmQgQnJpY2NvIHdpbGwgb3ZlcnNlZSBpdHMgZm9v
ZCBzZXJ2aWNlLiA8L3A+PHA+VGhlIHdpbmVyeSBwcm9wZXJ0eSBib2FzdHMgYSBjZW50dXJ5IGhv
bWUgYW5kIGNhcnJpYWdlIGhvdXNlIHRoYXQgYXJlIGJlaW5nIHJlbm92YXRlZCBmb3IgdGhlIHRh
c3Rpbmcgcm9vbSBhbmQgc3BlY2lhbCBldmVudHMuPC9wPjxwPlB1bGsgc2FpZCB0aGUgd2luZXMg
d2lsbCBiZSBkdWJiZWQgVmluZSA5MywgYW5kIHdpbGwgYmUgcHJvZHVjZWQgYW5kIGJvdHRsZWQg
aW4gQ2FsaWZvcm5pYS4gR3JhcGVzIGhhdmUgYmVlbiBwbGFudGVkIG9uIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBm
b3Igc29tZSB3aW5lcywgYnV0IGl0IHdpbGwgYmUgYXdoaWxlIGJlZm9yZSB0aGUgdmluZXlhcmQg
aXMgZXN0YWJsaXNoZWQuIFlvdSBjYW4gc2VlIHRoZSB2aW5lcyBiZXR3ZWVuIHRoZSB0cmVlcyBh
cyB5b3UgZHJpdmUgc291dGggb24gTWFuY2hlc3Rlci48L3A+PHA+QnJpY2NvIHdpbGwgcmV0YWlu
IHRoZSBQcmltZSA5MyBzdGFmZiBhbmQgaW5jcmVhc2UgZW1wbG95bWVudCwgc2luY2UgaXQgaXMg
YWRkaW5nIGx1bmNoIGFuZCBTdW5kYXkgc2VydmljZS4gQWxsIFByaW1lIDkzIGJhbnF1ZXQgcmVz
ZXJ2YXRpb25zIGFuZCBnaWZ0IGNhcmRzIHdpbGwgYmUgaG9ub3JlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
aXMgd2FzIHBhcnQgb2YgdGhlIGFwcGVhbCwmIzgyMjE7IEdsZW5ueSBzYWlkLiAmIzgyMjA7Tm90
IG9ubHkgZG8gSSBoYXZlIGEgdHVybmtleSByZXN0YXVyYW50LCBJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCBhIHR1
cm5rZXkgc3RhZmYmIzgyMjE7IG9mIGFib3V0IDIwIHRvIDI1IHBlb3BsZS48L3A+PHA+VGhlIG1l
bnUgd2lsbCBiZSBhIG1peCBvZiBpdGVtcyBmcm9tIFByaW1lIDkzLCBzdWNoIGFzIHN0ZWFrcywg
YW5kIGZhdm9yaXRlcyBmcm9tIEJyaWNjbywgaW5jbHVkaW5nIGNhbGFtYXJpLCB3ZWRnZSBzYWxh
ZCwgZnJpZWQgcGlja2xlcywgdGhlIGdvYXQgY2hlZXNlIGFwcGV0aXplciwgdGhlIHNocmltcCBh
bmQgc2NhbGxvcHMgZW50cmVlIGFuZCB0aGUgdG9tYXRvIGFuZCBiYXNpbCBwaXp6YS4gPC9wPjxw
PkdsZW5ueSBhbmQgSmltIFB1bGsgaGFkIHBsYW5uZWQgdG8gdGVhbSB1cCBvbiBhIHJlc3RhdXJh
bnQgYmVmb3JlLiBJbiAyMDE1LCBQdWxrIHdhcyBob3BpbmcgdG8gYnV5IHRoZSBidWlsZGluZyBh
dCBQb3J0YWdlIExha2VzIERyaXZlIGluIENvdmVudHJ5IFRvd25zaGlwIHRoYXQgaGFkIGhvdXNl
ZCBOaWNvbGV0dGkmIzgyMTc7cyBQYXJrIFBsYWNlLiBCdXQgdGhhdCBhdWN0aW9uIGZvciB0aGF0
IHdhcyBjYW5jZWxlZCBhbmQgYnJvdGhlcnMgVG9tLCBCb2IgYW5kIEhlcmIgSHV0Y2hpc29uIHB1
cmNoYXNlZCB0aGUgc3RydWN0dXJlLjwvcD48cD5HbGVubnkgc2FpZCB0aGUgUHJpbWUgOTMtQnJp
Y2NvIG1hc2gtdXAgJiM4MjIwO3JlYWxseSBjYW1lIGZyb20gaGltIFtKaW0gUG9sa10gYmVpbmcg
YSBjdXN0b21lciBvZiBCcmljY28gYW5kIGEgZmFuIG9mIHdoYXQgd2UgZG8uJiM4MjIxOzwvcD48
cD5TZWliZXJsaW5nIEZhcm08L3A+PHA+TXkgZ29vZiBpcyBhIGdvb2QgZXhjdXNlIHRvIHNoYXJl
IHNvbWUgaGlzdG9yeSBhYm91dCBTZWliZXJsaW5nIEZhcm0gaW4gTm9ydG9uLjwvcD48cD5MYXN0
IHdlZWssIEkgd3JvdGUgYWJvdXQgYXJlYSBzd2VldCBjb3JuIGFuZCBpbmNvcnJlY3RseSBzYWlk
IHRoZSBTZWliZXJsaW5nIEZhcm0gcHJvcGVydHkgaW4gTm9ydG9uIGhhcyBiZWVuIGluIHRoZSBm
YW1pbHkgc2luY2UgMTkzMS4gSSBrbmV3IGJldHRlcjsgaXQgd2FzIGEgdHlwby4gKEZvciB0aGUg
c3RvcnkgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JpdC5seS8ydGMyMU5hKSIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPmh0dHA6Ly9iaXQubHkvMnRjMjFOYSk8L2E+PC9wPjxwPlRoZSBwcm9wZXJ0eSBoYXMgYmVl
biBpbiB0aGUgZmFtaWx5IHNpbmNlIDE4MzEgJiM4MjEyOyBzaXggeWVhcnMgYWZ0ZXIgdGhlIGNp
dHkgb2YgQWtyb24gd2FzIGZvdW5kZWQuIFlvdSBjYW4gY2hlY2sgb3V0IHNvbWUgcGljdHVyZXMg
b2YgdGhlIGZhcm0gb24gdGhlIFNlaWJlcmxpbmcgRmFybSBGYWNlYm9vayBwYWdlLjwvcD48cD5D
dXJ0IEFzaGxleSwgYSBuZXBoZXcgb2YgZmFybSBvd25lciBDaHVjayBTZWliZXJsaW5nLCB0b2xk
IG1lIHRoZSBmYXJtIG1hcmtldCBhdCA0MTE3IEdyZWVud2ljaCBSb2FkIGNvdWxkIG9wZW4gYXMg
c29vbiBhcyBTYXR1cmRheS4gU29tZSBjb3JuIHdhcyBwaWNrZWQgdGhpcyB3ZWVrIGZvciBUdWVz
ZGF5JiM4MjE3O3MgQW5uYSBEZWFuIEZhcm0gTWFya2V0LCBhdCB0aGUgaGlzdG9yaWMgTy5DLiBC
YXJiZXIgUGlnZ2VyeSBpbiBCYXJiZXJ0b24uIDwvcD48cD5DaHVjayBTZWliZXJsaW5nIG92ZXJz
ZWVzIHRoZSBzd2VldCBjb3JuLCB3aGlsZSBDdXJ0IEFzaGxleSBhbmQgQnJhZCBEdW5oYW0gdGFr
ZSBjYXJlIG9mIGdyb3dpbmcgb3RoZXIgdmVnZXRhYmxlcy48L3A+PHA+SGFycmlldCBDaGFwbWFu
IG9mIEFrcm9uLCBhIGNvdXNpbiBvZiBDaHVjayBTZWliZXJsaW5nLCBjYXVnaHQgbXkgZGF0ZSBl
cnJvciBhbmQgc2hhcmVkIHNvbWUgZmFtaWx5IGhpc3RvcnkuIEkga25ldyBzb21lLCBidXQgbm90
IG11Y2guPC9wPjxwPkNodWNrIFNlaWJlcmxpbmcgaXMgYSBkaXJlY3QgZGVzY2VuZGFudCBvZiBO
YXRoYW4gYW5kIENhdGhlcmluZSBTZWliZXJsaW5nLCB3aG8gcHVyY2hhc2VkIHRoZSBsYW5kIHdo
ZW4gdGhleSBtb3ZlZCBmcm9tIGVhc3Rlcm4gUGVubnN5bHZhbmlhIHRvIFdlc3Rlcm4gU3Rhciwg
b24gdGhlIE1lZGluYS1TdW1taXQgbGluZSwgaW4gMTgzMS48L3A+PHA+Sm9obiBGLiBTZWliZXJs
aW5nLCBvbmUgb2YgTmF0aGFuIFNlaWJlcmxpbmcmIzgyMTc7cyBzb25zLCBjYW1lIHVwIHdpdGgg
aW1wcm92ZW1lbnRzIHRvIGV4aXN0aW5nIGZhcm0gZXF1aXBtZW50IGFuZCB3YXMgaW52b2x2ZWQg
d2l0aCBtYW55IGJ1c2luZXNzIHZlbnR1cmVzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEFrcm9uIFN0cmF3Ym9h
cmQgTWFudWZhY3R1cmluZyBDby48L3A+PHA+VGhlIGRlcHJlc3Npb24gb2YgMTg5MyB3YXMgZmlu
YW5jaWFsbHkgZGV2YXN0YXRpbmcsIENoYXBtYW4gc2FpZCwgYW5kIGhpcyBzb24sIEYuQS4gU2Vp
YmVybGluZywgZW5kZWQgdXAgYnV5aW5nIHRoZSBvbGQgc3RyYXdib2FyZCBmYWN0b3J5IHRoYXQg
d291bGQgZmlyc3QgaG91c2UgR29vZHllYXIgVGlyZSAmYW1wOyBSdWJiZXIgQ28uPC9wPjxwPlRo
ZSBTZWliZXJsaW5nIEZhcm0gd2lsbCBiZSByZWNvZ25pemVkIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIE5vcnRv
biBCaWNlbnRlbm5pYWwgQ2VsZWJyYXRpb24sIHNldCBmb3IgSnVseSAyMi0yOSwgMjAxOC4gR28g
dG8gdGhlIGV2ZW50JiM4MjE3O3MgRmFjZWJvb2sgcGFnZS48L3A+PHA+Rm9vZCBmZXN0aXZhbHM8
L3A+PHA+JiM4MjI2OyBGZXN0YSBJdGFsaWFuYSB3aWxsIHNldCB1cCBvbiBGYWxscyBSaXZlciBT
cXVhcmUgb24gRnJpZGF5IGFuZCBTYXR1cmRheSwgb24gRnJvbnQgU3RyZWV0IGJldHdlZW4gQnJv
YWQgQm91bGV2YXJkIGFuZCBFYXN0IFBvcnRhZ2UgVHJhaWwgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuPC9w
PjxwPkl0IGZlYXR1cmVzIGEgYm9jY2UgdG91cm5hbWVudCwgZ3JhcGUgc3RvbXBpbmcgYW5kIGxv
dHMgb2YgSXRhbGlhbiBmb29kLiBJdCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGxhc3QgZXZlbnRzIHBsYW5uZWQg
Zm9yIHRoZSBzb3V0aCBlbmQgb2YgdGhlIHBlZGVzdHJpYW4gbWFsbCBiZWZvcmUgY29uc3RydWN0
aW9uIGJlZ2lucyB0byByZW9wZW4gdGhlIHN0cmVldCB0byB0cmFmZmljLiBBZG1pc3Npb24gaXMg
ZnJlZS4gRm9yIGEgc2NoZWR1bGUsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmVzdGFpdGFs
aWFuYWNmLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mZXN0YWl0YWxpYW5hY2YuY29tPC9hPi48
L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUYXN0ZSBvZiBBa3JvbiByZXR1cm5zIHRvIEhhcmRlc3R5IFBhcmsgaW4g
QWtyb24mIzgyMTc7cyBXYWxsaGF2ZW4gbmVpZ2hib3Job29kIGZyb20gNiB0byAxMCBwLm0uIEp1
bHkgMjcuIFRoZSBldmVudCBwcmVjZWRlcyB0aGUgQWtyb24gQXJ0cyBFeHBvIGF0IHRoZSBwYXJr
IHRoYXQgd2lsbCBydW4gSnVseSAyOS0zMC4gVGFzdGUgb2YgQWtyb24gZmVhdHVyZXMgbG9jYWwg
cmVzdGF1cmFudHMgYW5kIGZvb2QgdHJ1Y2tzLjwvcD48cD5PbiBKdWx5IDI4IGlzIHRoZSBTdW1t
ZXIgVW5jb3JrZWQgZnVuZHJhaXNlciB3aXRoIGZvb2QsIHdpbmUgYW5kIGJlZXIgdGFzdGluZ3Ms
IG11c2ljIGFuZCByYWZmbGVzLjwvcD48cD5IYXJkZXN0eSBQYXJrIGlzIGF0IDE2MTUgVy4gTWFy
a2V0IFN0LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5h
a3JvbmFydHNleHBvLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5ha3JvbmFydHNleHBvLm9yZzwv
YT4uPC9wPjxwPlN3ZWV0IE1hcnkmIzgyMTc7cyBCYWtlcnk8L3A+PHA+U3dlZXQgTWFyeSYjODIx
NztzIEJha2VyeSBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiBpcyBrbm93biBmb3IgaXRzIGNyZWF0aXZlIHRy
ZWF0cy48L3A+PHA+VGhpcyB3ZWVrLCBCZWFjb24gSm91cm5hbCBidXNpbmVzcyB3cml0ZXIgSmlt
IE1hY2tpbm5vbiBzdG9wcGVkIGJ5IHRoZSBzaG9wIGF0IDc2IEUuIE1pbGwgU3QuIGFuZCBkaXNj
b3ZlcmVkIGRlcmJ5IGNhci1zaGFwZWQgY29va2llcyAmIzgyMTI7IGFuIGhvbWFnZSB0byB0aGlz
IHdlZWsmIzgyMTc7cyBBbGwtQW1lcmljYW4gU29hcCBCb3ggRGVyYnkgZmVzdGl2aXRpZXMgaW4g
QWtyb24uIEx1Y2t5IHVzLCBoZSBicm91Z2h0IHNvbWUgdG8gd29yayB0byBzaGFyZS48L3A+PHA+
VGhlIGJha2VyeSBoYXMgYSBGYWNlYm9vayBwYWdlLiBJdHMgcGhvbmUgaXMgMjM0LTcwNi02MDg4
LjwvcD48cD5XaW5lIGV2ZW50czwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tlbiBTdGV3YXJ0JiM4MjE3
O3MgR3JpbGxlLCAxOTcwIFcuIE1hcmtldCBTdC4sIHdpbGwgaGF2ZSBhIGZpdmUtY291cnNlIHdp
bmUgZGlubmVyIGF0IDY6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gQ29zdCBpcyAkNzUgcGx1cyB0YXggYW5k
IHRpcC4gUmVzZXJ2ZSBieSBjYWxsaW5nIFRlcnJ5IEtlbXAsIGV2ZW50IGRpcmVjdG9yLCBhdCAz
MzAtNjk3LTY5MTcuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UGFwYSBKb2UmIzgyMTc7cywgMTU2MSBB
a3Jvbi1QZW5pbnN1bGEgUm9hZCwgd2lsbCBob3N0IGEgZml2ZS1jb3Vyc2UgVmludGFnZSBJdGFs
aWFuIFdpbmVzIGRpbm5lciBhdCA3IHAubS4gSnVseSAyOC4gQ29zdCBpcyAkODUgcGx1cyB0YXgg
YW5kIHRpcC4gUmVzZXJ2ZSBhdCAzMzAtOTIzLTc5OTkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2Vu
IFN0ZXdhcnQmIzgyMTc7cyBMb2RnZSwgMTkxMSBOLiBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQs
IHdpbGwgb2ZmZXIgYW4gSXRhbGlhbiBXaW5lcyBvbiB0aGUgUGF0aW8gZGlubmVyIGF0IDY6MzAg
cC5tLiBKdWx5IDI2LiBDb3N0IGlzICQ3NSBwbHVzIHRheCBhbmQgdGlwLjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1RoZSBNZXJjaGFudCwgMTgyNCBNZXJyaW1hbiBSb2FkIGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3Mg
TWVycmltYW4gVmFsbGV5LCB3aWxsIGhvc3QgYSBGZXJyYXJpLUNhcmFubyBXaW5lIFRhc3Rpbmcg
ZnJvbSA2IHRvIDggcC5tLiBKdWx5IDI3LCBmZWF0dXJpbmcgYSByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBmcm9t
IHRoZSB3aW5lcnksIGluIFNvbm9tYSBDb3VudHkmIzgyMTc7cyBEcnkgQ3JlZWsgVmFsbGV5LiBB
Ym91dCA4IHRvIDEwIHdpbmVzIHdpbGwgYmUgc2hvd2Nhc2VkLCB3aXRoIGxpZ2h0IHNuYWNrcyBh
bmQgd2luZXMgYXZhaWxhYmxlIGZvciBwdXJjaGFzZSBhdCBzdGF0ZSBtaW5pbXVtIHByaWNpbmcu
IENvc3QgaXMgJDM1LCBwcmUtc2FsZSBvbmx5LiBDYWxsIDMzMC04NjUtOTUxMC48L3A+PHA+IFNl
bmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEthdGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5rYnlhcmRAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBZb3UgY2FuIGZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0thdGllQnlhcmRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0thdGllQnlh
cmRBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tPC9h
PiBhbmQgcmVhZCB0aGUgQWtyb24gRGlzaCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hp
by5jb20vZm9vZCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.