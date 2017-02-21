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Akron Dish: Blaze pizza — partially owned by LeBron James — firing up for area debut; Peaceful Fruits sees sales soar after ‘Shark Tank’; Crave Cantina still planning spring debut; Mardi Gras happenings abound; Spring Brunch at UA and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 05:45 PM | Updated: February 22, 2017 - 12:49 PM
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In this file photo, area entrepreneur Evan Delahanty, 31, creator of Peaceful Fruits fruit strips.


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