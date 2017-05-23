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Akron Dish: Food Truck Wednesdays coming to downtown Akron; Crave Cantina opens in Falls; Piada partners with LeBron James Foundation; tastings and events

By Katie ByardBeacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 05:03 PM | Updated: May 24, 2017 - 11:50 AM
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A taco from Crave Cantina, which is opening this week on the Front Street pedestrian mall in Cuyahoga Falls. (courtesy Crave Cantina)


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