All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Food Truck Wednesdays coming to downtown Akron; Crave Cantina opens in Falls; Piada partners with LeBron James Foundation; tastings and events

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 05:03 PM | Updated: May 24, 2017 - 02:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Food Truck Wednesday, Cascade Cecina, start May 24 and goes through Sept. 27 at Cascade Plaza on South Main Street between Mill Street and Bowery Street in downtown Akron. (Cascade Cucina)


MORE IN LIFESTYLE

hotspot27cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Hot Spot: Sing your heart out at Ingy’s Piano Bar

Ingy’s is alive with the sound of music

plants27cut_03
Tips for decorating indoors with plants
Pet events: Pet Expo, vaccine clinic, adoptions
alman27
Plant Lovers’ Almanac: Master gardener volunteers are available to help
Home notes: Plant swaps, talks on shade and wildlife
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next