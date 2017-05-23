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Akron Dish: Food Truck Wednesdays coming to downtown Akron; Crave Cantina opens in Falls; Piada partners with LeBron James Foundation; tastings and events

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: May 23, 2017 - 05:03 PM | Updated: May 24, 2017 - 02:35 PM
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Food Truck Wednesday, Cascade Cecina, start May 24 and goes through Sept. 27 at Cascade Plaza on South Main Street between Mill Street and Bowery Street in downtown Akron. (Cascade Cucina)


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