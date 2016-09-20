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Akron Dish: For the love of apples — Rittman Orchards opens Bent Ladder cidery; orchards celebrate fall festivals; Eat Local Week; Russian, Italian and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: September 20, 2016 - 06:07 PM | Updated: September 21, 2016 - 05:57 PM
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Apples in the orchard at Rittman Orchards & Farm Market. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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