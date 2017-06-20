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Akron Dish: Hamad’s opens on Main Street; Lebanese fest changes name; Ohio produce featured at 111 Bistro; parties at Chop & Swizzle

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: June 20, 2017 - 05:08 PM | Updated: June 21, 2017 - 03:29 PM
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Johnathan Hamad, 32, shows off the fresh baked falafel over homemade tabouleh and mixed greens that is served at his new Hamad's on Main breakfast and lunch cafe at 121 S. Main St. in downtown Akron. The Hamad family has been a part of Akron's restaurant and bar scene for more than half a century.


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