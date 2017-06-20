All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Hamad’s opens on Main Street; Lebanese fest changes name; Ohio produce featured at 111 Bistro; parties at Chop & Swizzle

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: June 20, 2017 - 05:08 PM | Updated: June 22, 2017 - 05:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Johnathan Hamad, 32, shows off the fresh baked falafel over homemade tabouleh and mixed greens that is served at his new Hamad's on Main breakfast and lunch cafe at 121 S. Main St. in downtown Akron. The Hamad family has been a part of Akron's restaurant and bar scene for more than half a century.

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

luigis23_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of its closing

It’s fake news, Luigi’s lovers.

islam22cut
Local Islamic center hosting interfaith vigil Friday for slain Virginia teen
Things to Do, June 23: Wine dinner, live jazz recording, King Kong and Rock the Docks
Home and garden notes
Pet events: Adoption events, Woofstock
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next