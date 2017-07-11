Akron Dish: Italian fests in Akron and Falls; Bravo! becomes Brio Coastal Bar & Kitchen; Howie’s offers Pav’s drinks for grownups

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPldlIGFsbCBzY3JlYW0hPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERU
TF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+VGVsbCB1cyBhYm91dCB5b3VyIGZhdm9yaXRlIGljZSBjcmVhbSBzcG90
IGluIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gZm9yIGFuIHVwY29taW5nIHN0b3J5LiBTZW5kIHlvdXIgZmF2ZXMg
dG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnB1bHNlQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5wdWxzZUB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4sIG9yIHRha2UgYSBwaWN0dXJlIGF0IHlvdXIgYmVsb3ZlZCBz
cG90IGFuZCB0YWcgdXM8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvYWJqcHVs
c2UiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O2FianB1bHNlJm5ic3A7PC9hPiBvbiBJbnN0
YWdyYW0gb3IgVHdpdHRlci48L3A+
PHA+VGhlIEl0YWxpYW5zIGFyZSBjb21pbmcgJiM4MjEyOyB3aXRoIGdsb3Jpb3VzIGZvb2QgJiM4
MjEyOyB0byBkb3dudG93biBBa3Jvbi48L3A+PHA+VGhpcyB3ZWVrZW5kIHdpbGwgbWFyayB0aGUg
NzB0aCBJdGFsaWFuLUFtZXJpY2FuIEZlc3RpdmFsIGluIGFuZCBhcm91bmQgTG9jayAzIFBhcmsg
ZG93bnRvd24uPC9wPjxwPkEgd2VlayBsYXRlciwgRmVzdGEgSXRhbGlhbmEgcmV0dXJucyB0byBD
dXlhaG9nYSBGYWxscy48L3A+PHA+QW5kIGNvbnRpbnVpbmcgdGhlIEl0YWxpYW4gdGhlbWUgb2Yg
dG9kYXkmIzgyMTc7cyBjb2x1bW4sIHdlIGJyaW5nIHlvdSBuZXdzIG9mIGEgbmV3IEl0YWxpYW4g
cmVzdGF1cmFudCwgc29ydCBvZi4gQnJhdm8hIEN1Y2luYSBJdGFsaWFuYSBhdCBTdW1taXQgTWFs
bCBpbiBGYWlybGF3biBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGZpcnN0IGxvY2F0aW9ucyB0byBjb252ZXJ0IHRv
IHRoZSBDb2x1bWJ1cyBjaGFpbiYjODIxNztzIG5ldyBjb25jZXB0OiBCcmlvIENvYXN0YWwgQmFy
ICZhbXA7IEtpdGNoZW4uPC9wPjxwPkZpcnN0IHVwICYjODIzMDs8L3A+PHA+VGVucyBvZiB0aG91
c2FuZHMgb2YgcGVvcGxlIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBhdHRlbmQgdGhlIHRocmVlLWRheSBJdGFs
aWFuLUFtZXJpY2FuIGZlc3QgaW4gYW5kIGFyb3VuZCBMb2NrIDMgUGFyayBpbiBkb3dudG93biBB
a3Jvbi48L3A+PHA+SXQgd2lsbCBvcGVuIGZvciBsdW5jaCBvbiBUaHVyc2RheSBhbmQgcnVuIHRo
cm91Z2ggU2F0dXJkYXkgbmlnaHQsIHdoZW4gdGhlcmUgd2lsbCBiZSBmaXJld29ya3MgYXJvdW5k
IDEwIHAubS4gRm91cnRlZW4gb2YgU3VtbWl0IENvdW50eSYjODIxNztzIEl0YWxpYW4gY2x1YnMg
Y29sbGFib3JhdGUgdG8gb3JnYW5pemUgdGhlIGZlc3RpdmFsLCB1bmRlciB0aGUgYmFubmVyIG9m
IHRoZSBDb3VuY2lsIG9mIEl0YWxpYW4gQW1lcmljYW4gU29jaWV0aWVzIG9mIFN1bW1pdCBDb3Vu
dHkuPC9wPjxwPlRoZSBTb25zIG9mIEl0YWx5IGNsdWIgd2lsbCBzZWxsIG1lYXRiYWxsIHN1YnMg
KHdpdGggaG9tZW1hZGUgc2F1Y2UpIGFuZCBzYXVzYWdlIHNhbmR3aWNoZXMuIExlIFJhZGljaSAo
VGhlIFJvb3RzKSB3aWxsIHNlbGwgSXRhbGlhbiBwYXN0cmllcywgYW5kIHRoZSBJdGFsaWFuIEFt
ZXJpY2FuIFByb2Zlc3Npb25hbCBCdXNpbmVzc21lbiYjODIxNztzIENsdWIgd2lsbCBzZWxsIHN1
YnMgbWFkZSBieSBEZVZpdGlzIEl0YWxpYW4gTWFya2V0ICZhbXA7IERlbGkgb24gVGFsbG1hZGdl
IEF2ZW51ZSBpbiBOb3J0aCBBa3Jvbi48L3A+PHA+VmVuZG9ycyBpbmNsdWRlIENvcmJvJiM4MjE3
O3MgQmFrZXJ5IG9mIENsZXZlbGFuZCYjODIxNztzIExpdHRsZSBJdGFseSBhbmQgRGlSdXNzbyBJ
dGFsaWFuIFNhdXNhZ2Ugb2YgWW91bmdzdG93biwgYSBsb25ndGltZSB2ZW5kb3IgYXQgT2hpbyBm
YWlycyBhbmQgZmVzdGl2YWxzLiBZb3UgY2FuIGJ1eSBEaVJ1c3NvJiM4MjE3O3Mgc2F1c2FnZXMg
YXQgYXJlYSBzdG9yZXMsIGJ1dCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vdGhpbmcgbGlrZSBhIGZyZXNobHkg
cHJlcGFyZWQgc2F1c2FnZSBzYW5kd2ljaCBhdCBhIGZlc3QuPC9wPjxwPkRlYmkgUmF1Y2tob3Jz
dCwgYW4gb2ZmaWNlciB3aXRoIHRoZSBjb3VuY2lsLCBzYWlkIHRoZSBmZXN0aXZhbCBhcmVhIGdl
dHMgcHJldHR5IHBhY2tlZCBpbiB0aGUgZXZlbmluZyBhcyBmb2xrcyBjb21lIHRvIGVuam95IHRo
ZSBtdXNpYy48L3A+PHA+VGhlIGhvbWVtYWRlIHdpbmUgY29udGVzdCBpcyBiYWNrLCBhbmQgeW91
IGNhbiBlbnRlciB1bnRpbCA1IHAubS4gU2F0dXJkYXkgZm9yIHRoZSA2IHAubS4ganVkZ2luZyB0
aW1lOyBqdXN0IGRyb3Agb2ZmIHlvdXIgZW50cnkgYXQgdGhlIHZvbHVudGVlciBib290aC48L3A+
PHA+TWF5YmUgeW91IGNhbiBsZWFybiBzb21lIEl0YWxpYW4gdG9hc3RzIG9uIFNhdHVyZGF5LCB3
aGVuIERvcmEgUmljY2ktUmF5bW9uZCBvZmZlcnMgaGFsZi1ob3VyIEl0YWxpYW4gbGVzc29ucyBm
b3IgYmVnaW5uZXJzIGZyb20gbm9vbiB0byAxOjMwIHAubS4gPC9wPjxwPkxhc3QgeWVhciYjODIx
NztzIGZlc3RpdmFsIHJhaXNlZCBtb3JlIHRoYW4gJDYwLDAwMCBmb3IgbG9jYWwgY2hhcml0aWVz
IGFuZCBzY2hvbGFyc2hpcHMuPC9wPjxwPk9oLCB0aGUgbXVzaWMgJiM4MjEyOyBkb24mIzgyMTc7
dCBtZWFuIHRvIGlnbm9yZSBpdCwgYnV0IHRoaXMgaXMgYSBmb29kIGNvbHVtbiAmIzgyMTI7IHdp
bGwgaW5jbHVkZSBBdmFudGkgKDY6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheSkgYW5kIExpZ2h0cyBPdXQsIGEg
RnJhbmtpZSBWYWxsaSBhbmQgdGhlIEZvdXIgU2Vhc29ucyB0cmlidXRlIGJhbmQgKDg6MzAgcC5t
LiBTYXR1cmRheSkuIFRoZSBGbGVldHdvb2QgTWFjIE1hbmlhIHRyaWJ1dGUgYmFuZCB3aWxsIHBl
cmZvcm0gYXQgODozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LCBhZnRlciB0aGUgb3BlbmluZyBjZXJlbW9ueSB0
aGF0IGJlZ2lucyBhdCA4IHAubS4gRm9yIGEgY29tcGxldGUgc2NoZWR1bGUsIGdvIHRvIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaXQtYW0ub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lml0LWFtLm9yZzwv
YT4uPC9wPjxwPkZlc3RhIEl0YWxpYW5hPC9wPjxwPlRoZSBhcmVhIGlzIGJsZXNzZWQgd2l0aCBi
YWNrLXRvLWJhY2sgSXRhbGlhbiBmZXN0aXZhbHMuPC9wPjxwPkZlc3RhIEl0YWxpYW5hIHdpbGwg
c2V0IHVwIG9uIEZhbGxzIFJpdmVyIFNxdWFyZSBKdWx5IDIxLTIzIG9uIEZyb250IFN0cmVldCBi
ZXR3ZWVuIEJyb2FkIEJvdWxldmFyZCBhbmQgRWFzdCBQb3J0YWdlIFRyYWlsIGluIEN1eWFob2dh
IEZhbGxzLjwvcD48cD5JdCBmZWF0dXJlcyBhIGJvY2NlIHRvdXJuYW1lbnQsIGdyYXBlIHN0b21w
aW5nIGFuZCBsb3RzIG9mIEl0YWxpYW4gZm9vZC4gSXQgaXMgb25lIG9mIHRoZSBsYXN0IGV2ZW50
cyBwbGFubmVkIGZvciB0aGUgc291dGggZW5kIG9mIHRoZSBGcm9udCBTdHJlZXQgcGVkZXN0cmlh
biBtYWxsIGJlZm9yZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYmVnaW5zIHRvIHJlb3BlbiB0aGUgc3RyZWV0IHRv
IHRyYWZmaWMuIEFkbWlzc2lvbiBpcyBmcmVlLiBGb3IgYSBzY2hlZHVsZSwgZ28gdG8gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5mZXN0YWl0YWxpYW5hY2YuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZl
c3RhaXRhbGlhbmFjZi5jb208L2E+LjwvcD48cD5CcmF2byBmb3IgQnJpbzwvcD48cD4mIzgyMjA7
QmFzaWNhbGx5LCB3ZSB0b29rIHRoZSBiZXN0IGRpc2hlcyBvZiBCcmF2byEgYW5kIHRoZSBiZXN0
IGRpc2hlcyBvZiBCcmlvIGFuZCBpbmZ1c2VkIHRoZW0sJiM4MjIxOyB0b3NzaW5nIGluIHNvbWUg
b3RoZXIgaXRlbXMsIGFuZCB3aXRoIGFuIGVtcGhhc2lzIG9uIGZyZXNoIGluZ3JlZGllbnRzLCBz
YWlkIEphbWVzIFdhbGtlciwgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIG9mIHRoZSBmb3JtZXIgQnJhdm8hIGF0
IFN1bW1pdCBNYWxsLCByZWNocmlzdGVuZWQgQnJpbyBDb2FzdGFsIEJhciAmYW1wOyBLaXRjaGVu
IGFzIG9mIE1vbmRheS48L3A+PHA+VGhlIGNoYWluIG9wZXJhdGVzIEJyaW8gVHVzY2FuIEdyaWxs
ZXMgYXQgTGVnYWN5IFZpbGxhZ2UgYW5kIENyb2NrZXIgUGFyayBzaG9wcGluZyBhcmVhcyBvdXRz
aWRlIENsZXZlbGFuZCwgd2hpY2ggcGxheSBvZmYgdGhlIHNpbXBsaWNpdHkgb2YgVHVzY2FuIGN1
aXNpbmUuPC9wPjxwPlNvIHRoZSBuZXcgbWVudSBhdCBCcmlvIENvYXN0YWwgaGFzIEJyaW8mIzgy
MTc7cyBzcGljeSBzaHJpbXAgYW5kIGVnZ3BsYW50IGFuZCBiZWVmIGNhcnBhY2NpbyBzbWFsbCBw
bGF0ZXMsIGFzIHdlbGwgYXMgZW50cmVlcyBzdWNoIGFzIHBhc3RhIGFsbGEgdm9ka2EuIEZyb20g
QnJhdm8hLCB0aGVyZSBhcmUgaXRlbXMgc3VjaCBhcyBncmlsbGVkIGJhbHNhbWljIGNoaWNrZW4s
IGNoaWNrZW4gcGFybWVzYW4sIGVnZ3BsYW50IHBhcm1lc2FuIGFuZCBzcGFnaGV0dGkgYW5kIG1l
YXRiYWxscy4gU21hbGwgcGxhdGVzIGluY2x1ZGUgcm9hc3RlZCBiZWV0cyBhbmQgd2hpcHBlZCBm
ZXRhIGFuZCBhdm9jYWRvIHRvYXN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGFuZGhlbGRzJiM4MjIxOyBpbmNs
dWRlIGEgRG91YmxlIFN0YWNrIEJ1cmdlciBmZWF0dXJpbmcgdHdvIDQtb3VuY2UgQW5ndXMgYnVy
Z2VycyB3aXRoIHdoaXRlIGNoZWRkYXIsIGhlaXJsb29tIHRvbWF0b2VzLCBsZXR0dWNlLCBzcGVj
aWFsIHNhdWNlIGFuZCBob3VzZS1tYWRlIHBpY2tsZXMuIEl0IGNvbWVzIHdpdGggZnJpZXMuIENv
c3QgaXMgJDE0LjwvcD48cD5UaGUgaWRlYSBpcyAmIzgyMjA7YSByZWxheGVkIGZlZWwgd2l0aCBz
bWFsbCBwbGF0ZXMsIHdpdGggcGVvcGxlIHNoYXJpbmcmIzgyMjE7IGluIGEgbGVzcy1mb3JtYWwg
YXRtb3NwaGVyZSwgV2Fsa2VyIHNhaWQuPC9wPjxwPkdvbmUgYXJlIHRoZSBtb3JlIGZvcm1hbCB3
aGl0ZSBzaGlydHMgYW5kIGJsYWNrIHBhbnRzIHRoYXQgc2VydmVycyB3b3JlLCByZXBsYWNlZCB3
aXRoIGJsdWUgYW5kIHdoaXRlIGdpbmdoYW0gc2hpcnRzIGFuZCBqZWFucy4gQ29sb3JmdWwgcGxh
dGVzIGhhdmUgcmVwbGFjZWQgdGhlIHdoaXRlIG9uZXMgYW5kIHRoZSBkZWNvciBoYXMgYmVlbiBm
cmVzaGVuZWQgdXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgbG90IGxpZ2h0ZXIsIGJyaWdo
dGVyLCYjODIyMTsgV2Fsa2VyIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBiYXIgaGFzIG1vcmUgc2VhdGluZywg
YW5kIG5vdyBvZmZlcnMgaG91c2UtbWFkZSBpbmZ1c2VkIGxpcXVvciwgc3VjaCBhcyBwaW5lYXBw
bGUgdm9ka2EsIHNwaWN5IG1hbmdvIHRlcXVpbGEgYW5kIGhvbmV5IGJvdXJib24uPC9wPjxwPkxv
b2sgZm9yIHRoZSBuZXcgYmx1ZSBCcmlvIENvYXN0YWwgYXduaW5ncy4gRm9yIGEgbWVudSwgZ28g
dG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5icmlvY29hc3RhbC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cuYnJpb2NvYXN0YWwuY29tPC9hPi4gUGhvbmUgZm9yIHRoZSBsb2NhdGlvbiBhdCAzMjY1IFcu
IE1hcmtldCBTdC4sIEZhaXJsYXduIGlzIDMzMC04MzUtOTU4My48L3A+PHA+U28gZmFyLCB0aGUg
b3RoZXIgQnJpbyBDb2FzdGFscyBhcmUgaW4gVG9ycmVuY2UsIENhbGlmLiwgYW5kIENoYXJsb3R0
ZSwgTi5DLiBUaGUgQnJhdm8hIGNvbmNlcHQgd2lsbCByZW1haW4sIGJ1dCBzb21lIHdpbGwgYmUg
Y29udmVydGVkIGludG8gQnJpbyBDb2FzdGFscy48L3A+PHA+SGVyZSYjODIxNztzIHNvbWUgcmVs
YXRlZCBjaGFpbiBlYXRlcnkgdHJpdmlhLiBDaHJpcyBEb29keSwgd2hvIHdpdGggaGlzIGJyb3Ro
ZXIsIFJpY2ssIHN0YXJ0ZWQgQnJhdm8gQnJpbyBSZXN0YXVyYW50IEdyb3VwLCBsZWZ0IHRoZSBj
b21wYW55IHRvIGZvdW5kIFBpYWRhIEl0YWxpYW4gU3RyZWV0IEZvb2QsIGFsc28gYmFzZWQgaW4g
Q29sdW1idXMuIExhc3QgbW9udGgsIFBpYWRhIG9wZW5lZCBpdHMgZmlyc3QgQWtyb24gbG9jYXRp
b24gYXQgV2VzdCBNYXJrZXQgU3RhdGlvbiBhdCBIYXdraW5zIEF2ZW51ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJr
ZXQgU3RyZWV0LiBBbm90aGVyIFBpYWRhIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBvcGVuIHRoaXMgeWVhciBp
biB0aGUgUG9ydGFnZSBDcm9zc2luZyBkZXZlbG9wbWVudCBvZmYgU3RhdGUgUm9hZCBpbiBDdXlh
aG9nYSBGYWxscy48L3A+PHA+VGhlcmUgYWxzbyBpcyBhIFBpYWRhIGluIHRoZSBCZWxkZW4gVmls
bGFnZSBhcmVhIG9mIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAuIFlvdSBvcmRlciBhdCBhIGNvdW50ZXIsIGFu
ZCBlbXBsb3llZXMgY3JlYXRlIHRoZSBkaXNoIGluIGZyb250IG9mIHlvdS4gUGlhZGEgZm9sa3Mg
cHJlZmVyIHRoZSB0ZXJtICYjODIyMDtmYXN0IGNhc3VhbCYjODIyMTsgdG8gb25lIG1vbmlrZXIg
Y3VzdG9tZXJzIGhhdmUgYmVzdG93ZWQ6ICYjODIyMDtUaGUgSXRhbGlhbiBDaGlwb3RsZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkhvd2llJiM4MjE3O3MgYW5kIFBhdiYjODIxNztzPC9wPjxwPkxvbmd0aW1lIFBv
cnRhZ2UgTGFrZXMgaGF1bnQgSG93aWUmIzgyMTc7cyBvbiB0aGUgTGFrZSBpcyBvZmZlcmluZyBi
b296eSBpY2UgY3JlYW0gZHJpbmtzLCBwYWlyaW5nIFBhdiYjODIxNztzIGljZSBjcmVhbSB3aXRo
IGxpcXVvci48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhIHJpZmYgb24gdGhlIGFkdWx0IG9mZmVyaW5ncyBh
dCB0aGUgeWVhci1yb3VuZCBQYXYmIzgyMTc7cyBpbiBHcmVlbiYjODIxNztzIEhlcml0YWdlIENy
b3NzaW5ncyBzaG9wcGluZyBjb21wbGV4LjwvcD48cD5Mb2NhbCBjaGVmIERpY2sgS2FuYXR6YXIg
aXMgbm93IHJ1bm5pbmcgSG93aWUmIzgyMTc7cyBraXRjaGVuLiBMYXRlIGxhc3QgbW9udGgsIGhl
IHJldmVhbGVkIG9uIGhpcyBGYWNlYm9vayBwYWdlIHRoYXQgaGUgaXMgdGVtcG9yYXJpbHkgY2xv
c2luZyBoaXMgQ2hvcCAmYW1wOyBTd2l6emxlIGNyYWZ0IGNvY2t0YWlsIGJhcnMgaW4gQWtyb24g
YW5kIEdyZWVuIGR1ZSB0byAmIzgyMjA7Y3VsaW5hcnkgZGlmZmVyZW5jZXMuJiM4MjIxOyBIZSB3
cm90ZSwgJiM4MjIwO1dlIHdpbGwgcmVvcGVuIGluIGJvdGggbG9jYXRpb25zIGJldHRlciB0aGFu
IGJlZm9yZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhvd2llJiM4MjE3O3MgaXMgb3duZWQgYnkgRXJpYyBhbmQg
Q2xhdWRpYSBHcmlmZmluLiBIb3dpZSYjODIxNztzIG9uIHRoZSBMYWtlIGlzIG9uIFR1cmtleWZv
b3QgTGFrZSBhdCA0ODU2IENvbGVtYW4gRHJpdmUgaW4gTmV3IEZyYW5rbGluLiBUaGUgcGxhY2Ug
c3RhcnRlZCBhcyBhIGxvY2FsIGdyb2Nlcnkgc3RvcmUgaW4gdGhlIDE5MzBzOyBmb3IgdGhlIGhp
c3RvcnksIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL3d3dy5ob3dpZXNvbnRoZWxha2Uu
Y29tL2Fib3V0LXVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly93d3cuaG93aWVzb250aGVsYWtl
LmNvbS9hYm91dC11czwvYT4uPC9wPjxwPkFzIGZvciBQYXYmIzgyMTc7cywgYSB0aGlyZCBsb2Nh
dGlvbiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBvcGVuIGxhdGUgbmV4dCBtb250aCBhdCA3MDggUy4gTWFpbiBT
dC4gaW4gTm9ydGggQ2FudG9uLiBJdCBhbHNvIHdpbGwgYmUgYSB5ZWFyLXJvdW5kLCBzaXQtZG93
biBsb2NhdGlvbjsgdGhlIHNpdGUgaXMgYSBvbmV0aW1lIElzYWx5JiM4MjE3O3MsIGEgYm9vbWVy
LWVyYSBmYXZvcml0ZSB0aGF0IHNvbGQgaWNlIGNyZWFtIGFuZCBvdGhlciBmb29kLjwvcD48cD5U
aGUgb3JpZ2luYWwgUGF2JiM4MjE3O3Mgc2Vhc29uYWwgaWNlIGNyZWFtIHN0YW5kIGlzIGF0IDM3
NjkgTWFuY2hlc3RlciBSb2FkIGluIENvdmVudHJ5IFRvd25zaGlwLiA8L3A+PHA+U21hbGwgYml0
ZXM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBQbG93IHRvIENob3cgZGlu
bmVyIHdpbGwgYmUgVGh1cnNkYXkgYXQgdGhlIFdpbmVyeSBhdCBXb2xmIENyZWVrIGluIENvcGxl
eS4gVGhlIGZlc3Rpdml0aWVzIGJlZ2luIGF0IDU6MzAgcC5tLiB3aXRoIGEgd2luZSB0YXN0aW5n
LCBoZWF2eSBob3JzIGQmIzgyMTc7b2V1dnJlcyBhbmQgZW50ZXJ0YWlubWVudC48L3A+PHA+VGlj
a2V0cyBhcmUgJDc1IGFuZCBwcm9jZWVkcyBiZW5lZml0IHRoZSBSb25hbGQgTWNEb25hbGQgSG91
c2Ugb2YgQWtyb24uIENhbGwgODAwLTY1NC01MTU4LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1BlYWNo
dHJlZSBTb3V0aGVybiBLaXRjaGVuIGFuZCBDb2NrdGFpbHMgYXQgMjAwIE4uIE1haW4gU3QuIGlu
IEh1ZHNvbiB3aWxsIGhvc3QgYSBiZW5lZml0IGRpbm5lciBTdW5kYXkgb3JnYW5pemVkIGJ5IElu
c3BpcmUgV2l0aGluLCBhIG5vbnByb2ZpdCB0aGF0IGhlbHBzIHBlb3BsZSBhbmQgb3JnYW5pemF0
aW9ucyBpbiBuZWVkLiBDb3Vyc2VzIGluY2x1ZGUgZnJpZWQgZ3JlZW4gdG9tYXRvIGNhbmFwZXMg
d2l0aCB0b21hdG8gamFtLCBwdWxsZWQgcG9yayBzbGlkZXJzIGFuZCBDcmVvbGUgd2luZ3MuIFRo
ZSBkaW5uZXIgcnVucyA0IHRvIDggcC5tLiBhbmQgdGlja2V0cyBhcmUgJDQwIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuaW5zcGlyZS13aXRoaW4uY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lmluc3Bp
cmUtd2l0aGluLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2lzZSBHdXlzIExvdW5nZSBh
bmQgR3JpbGwgYXQgMTAwOCBOLiBNYWluIFN0LiBpbiBBa3JvbiB3aWxsIGhvc3QgYSBDZWxlYnJh
dGlvbiBvZiBDYWJlcm5ldCBmcm9tIDYgdG8gOSBwLm0uIEp1bHkgMTkuIENvc3QgaXMgJDMwIGFu
ZCBpbmNsdWRlcyAmIzgyMjA7bGl0ZSBiaXRlcy4mIzgyMjE7IEZvciByZXNlcnZhdGlvbnMsIGNh
bGwgMzMwLTkyMi0zMDA2IGFmdGVyIDMgcC5tLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBVbmRp
c2NvdmVyZWQgV2luZXMgb2YgTG9tYmFyZGlhIGlzIHRoZSBuYW1lIG9mIHRoZSB3aW5lIGRpbm5l
ciBzZXQgZm9yIDY6MzAgcC5tLiBKdWx5IDE5IGF0IFZhY2Nhcm8mIzgyMTc7cyBUcmF0dG9yaWEs
IDEwMDAgR2hlbnQgUm9hZCBpbiBCYXRoIFRvd25zaGlwLiBDb3N0IGlzICQ2NSBwbHVzIHRheCBh
bmQgdGlwLiBUaGUgTG9tYmFyZHkgcmVnaW9uIGlzIGluIG5vcnRoZXJuIEl0YWx5IGFuZCBpcyBo
b21lIHRvIE1pbGFuIGFuZCBMYWtlIENvbW8uIFJlc2VydmUgYXQgMzMwLTY2Ni02MTU4IG9yIGdv
IHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudmFjdHJhdC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
dmFjdHJhdC5jb208L2E+LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tlbiBTdGV3YXJ0JiM4MjE3O3Mg
R3JpbGxlLCAxOTcwIFcuIE1hcmtldCBTdC4sIHdpbGwgaGF2ZSBhIGZpdmUtY291cnNlIHdpbmUg
ZGlubmVyIGF0IDY6MzAgcC5tLiBKdWx5IDIwLiBDb3N0IGlzICQ3NSBwbHVzIHRheCBhbmQgdGlw
LiBSZXNlcnZlIGJ5IGNhbGxpbmcgVGVycnkgS2VtcCwgZXZlbnQgZGlyZWN0b3IsIGF0IDMzMC02
OTctNjkxNy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtQYXBhIEpvZSYjODIxNztzLCAxNTYxIEFrcm9u
LVBlbmluc3VsYSBSb2FkLCB3aWxsIGhvc3QgYSBmaXZlLWNvdXJzZSBWaW50YWdlIEl0YWxpYW4g
V2luZXMgZGlubmVyIGF0IDcgcC5tLiBKdWx5IDI4LiBDb3N0IGlzICQ4NSBwbHVzIHRheCBhbmQg
dGlwLiBSZXNlcnZlIGF0IDMzMC05MjMtNzk5OS4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2VuIFN0
ZXdhcnQmIzgyMTc7cyBMb2RnZSwgMTkxMSBOLiBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQsIHdp
bGwgb2ZmZXIgYW4gSXRhbGlhbiBXaW5lcyBvbiB0aGUgUGF0aW8gZGlubmVyIGF0IDY6MzAgcC5t
LiBKdWx5IDI2LiBDb3N0IGlzICQ3NSBwbHVzIHRheCBhbmQgdGlwLiBSZXNlcnZlIGF0IDMzMC02
NjYtODg4MS48L3A+PHA+U2VuZCBsb2NhbCBmb29kIG5ld3MgdG8gS2F0aWUgQnlhcmQgYXQgMzMw
LTk5Ni0zNzgxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFlvdSBjYW4gZm9sbG93IGhlcjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2F0aWVCeWFyZEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZu
YnNwOyYjNjQ7S2F0aWVCeWFyZEFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciBvbiBGYWNlYm9v
ayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5mYWNlYm9vay5jb208L2E+IGFuZCByZWFkIHRoZSBBa3JvbiBEaXNoIGJsb2cgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29t
L2Zvb2Q8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.