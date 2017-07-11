Akron Dish: Italian fests in Akron and Falls; Bravo! becomes Brio Coastal Bar & Kitchen; Howie’s offers Pav’s drinks for grownups

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJV2UgYWxsIHNjcmVhbSE8L3A+DQo8IS0tUFNU
WUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPg0KCVRlbGwgdXMgYWJvdXQgeW91ciBmYXZvcml0ZSBpY2Ug
Y3JlYW0gc3BvdCBpbiBHcmVhdGVyIEFrcm9uIGZvciBhbiB1cGNvbWluZyBzdG9yeS4gU2VuZCB5
b3VyIGZhdmVzIHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwdWxzZUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+
cHVsc2VAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBvciB0YWtlIGEgcGljdHVyZSBhdCB5b3Vy
IGJlbG92ZWQgc3BvdCBhbmQgdGFnIHVzPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL2FianB1bHNlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7I2FianB1bHNlJm5ic3A7PC9hPiBv
biBJbnN0YWdyYW0gb3IgVHdpdHRlci48L3A+DQo=
PHA+DQoJVGhlIEl0YWxpYW5zIGFyZSBjb21pbmcg4oCUIHdpdGggZ2xvcmlvdXMgZm9vZCDigJQg
dG8gZG93bnRvd24gQWtyb24uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhpcyB3ZWVrZW5kIHdpbGwgbWFyayB0aGUg
NzB0aCBJdGFsaWFuLUFtZXJpY2FuIEZlc3RpdmFsIGluIGFuZCBhcm91bmQgTG9jayAzIFBhcmsg
ZG93bnRvd24uPC9wPg0KPHA+DQoJQSB3ZWVrIGxhdGVyLCBGZXN0YSBJdGFsaWFuYSByZXR1cm5z
IHRvIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLjwvcD4NCjxwPg0KCUFuZCBjb250aW51aW5nIHRoZSBJdGFsaWFu
IHRoZW1lIG9mIHRvZGF54oCZcyBjb2x1bW4sIHdlIGJyaW5nIHlvdSBuZXdzIG9mIGEgbmV3IEl0
YWxpYW4gcmVzdGF1cmFudCwgc29ydCBvZi4gQnJhdm8hIEN1Y2luYSBJdGFsaWFuYSBhdCBTdW1t
aXQgTWFsbCBpbiBGYWlybGF3biBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGZpcnN0IGxvY2F0aW9ucyB0byBjb252
ZXJ0IHRvIHRoZSBDb2x1bWJ1cyBjaGFpbuKAmXMgbmV3IGNvbmNlcHQ6IEJyaW8gQ29hc3RhbCBC
YXIgJmFtcDsgS2l0Y2hlbi48L3A+DQo8cD4NCglGaXJzdCB1cCDigKY8L3A+DQo8cD4NCglUZW5z
IG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBwZW9wbGUgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGF0dGVuZCB0aGUgdGhyZWUt
ZGF5IEl0YWxpYW4tQW1lcmljYW4gZmVzdCBpbiBhbmQgYXJvdW5kIExvY2sgMyBQYXJrIGluIGRv
d250b3duIEFrcm9uLjwvcD4NCjxwPg0KCUl0IHdpbGwgb3BlbiBmb3IgbHVuY2ggb24gVGh1cnNk
YXkgYW5kIHJ1biB0aHJvdWdoIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0LCB3aGVuIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgZmly
ZXdvcmtzIGFyb3VuZCAxMCBwLm0uIEZvdXJ0ZWVuIG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHnigJlzIEl0YWxp
YW4gY2x1YnMgY29sbGFib3JhdGUgdG8gb3JnYW5pemUgdGhlIGZlc3RpdmFsLCB1bmRlciB0aGUg
YmFubmVyIG9mIHRoZSBDb3VuY2lsIG9mIEl0YWxpYW4gQW1lcmljYW4gU29jaWV0aWVzIG9mIFN1
bW1pdCBDb3VudHkuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIFNvbnMgb2YgSXRhbHkgY2x1YiB3aWxsIHNlbGwg
bWVhdGJhbGwgc3VicyAod2l0aCBob21lbWFkZSBzYXVjZSkgYW5kIHNhdXNhZ2Ugc2FuZHdpY2hl
cy4gTGUgUmFkaWNpIChUaGUgUm9vdHMpIHdpbGwgc2VsbCBJdGFsaWFuIHBhc3RyaWVzLCBhbmQg
dGhlIEl0YWxpYW4gQW1lcmljYW4gUHJvZmVzc2lvbmFsIEJ1c2luZXNzbWVu4oCZcyBDbHViIHdp
bGwgc2VsbCBzdWJzIG1hZGUgYnkgRGVWaXRpcyBJdGFsaWFuIE1hcmtldCAmYW1wOyBEZWxpIG9u
IFRhbGxtYWRnZSBBdmVudWUgaW4gTm9ydGggQWtyb24uPC9wPg0KPHA+DQoJVmVuZG9ycyBpbmNs
dWRlIENvcmJv4oCZcyBCYWtlcnkgb2YgQ2xldmVsYW5k4oCZcyBMaXR0bGUgSXRhbHkgYW5kIERp
UnVzc28gSXRhbGlhbiBTYXVzYWdlIG9mIFlvdW5nc3Rvd24sIGEgbG9uZ3RpbWUgdmVuZG9yIGF0
IE9oaW8gZmFpcnMgYW5kIGZlc3RpdmFscy4gWW91IGNhbiBidXkgRGlSdXNzb+KAmXMgc2F1c2Fn
ZXMgYXQgYXJlYSBzdG9yZXMsIGJ1dCB0aGVyZeKAmXMgbm90aGluZyBsaWtlIGEgZnJlc2hseSBw
cmVwYXJlZCBzYXVzYWdlIHNhbmR3aWNoIGF0IGEgZmVzdC48L3A+DQo8cD4NCglEZWJpIFJhdWNr
aG9yc3QsIGFuIG9mZmljZXIgd2l0aCB0aGUgY291bmNpbCwgc2FpZCB0aGUgZmVzdGl2YWwgYXJl
YSBnZXRzIHByZXR0eSBwYWNrZWQgaW4gdGhlIGV2ZW5pbmcgYXMgZm9sa3MgY29tZSB0byBlbmpv
eSB0aGUgbXVzaWMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGhvbWVtYWRlIHdpbmUgY29udGVzdCBpcyBiYWNr
LCBhbmQgeW91IGNhbiBlbnRlciB1bnRpbCA1IHAubS4gU2F0dXJkYXkgZm9yIHRoZSA2IHAubS4g
anVkZ2luZyB0aW1lOyBqdXN0IGRyb3Agb2ZmIHlvdXIgZW50cnkgYXQgdGhlIHZvbHVudGVlciBi
b290aC48L3A+DQo8cD4NCglNYXliZSB5b3UgY2FuIGxlYXJuIHNvbWUgSXRhbGlhbiB0b2FzdHMg
b24gU2F0dXJkYXksIHdoZW4gRG9yYSBSaWNjaS1SYXltb25kIG9mZmVycyBoYWxmLWhvdXIgSXRh
bGlhbiBsZXNzb25zIGZvciBiZWdpbm5lcnMgZnJvbSBub29uIHRvIDE6MzAgcC5tLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUxhc3QgeWVhcuKAmXMgZmVzdGl2YWwgcmFpc2VkIG1vcmUgdGhhbiAkNjAsMDAwIGZvciBs
b2NhbCBjaGFyaXRpZXMgYW5kIHNjaG9sYXJzaGlwcy48L3A+DQo8cD4NCglPaCwgdGhlIG11c2lj
IOKAlCBkb27igJl0IG1lYW4gdG8gaWdub3JlIGl0LCBidXQgdGhpcyBpcyBhIGZvb2QgY29sdW1u
IOKAlCB3aWxsIGluY2x1ZGUgQXZhbnRpICg2OjMwIHAubS4gU2F0dXJkYXkpIGFuZCBMaWdodHMg
T3V0LCBhIEZyYW5raWUgVmFsbGkgYW5kIHRoZSBGb3VyIFNlYXNvbnMgdHJpYnV0ZSBiYW5kICg4
OjMwIHAubS4gU2F0dXJkYXkpLiBUaGUgRmxlZXR3b29kIE1hYyBNYW5pYSB0cmlidXRlIGJhbmQg
d2lsbCBwZXJmb3JtIGF0IDg6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheSwgYWZ0ZXIgdGhlIG9wZW5pbmcgY2Vy
ZW1vbnkgdGhhdCBiZWdpbnMgYXQgOCBwLm0uIEZvciBhIGNvbXBsZXRlIHNjaGVkdWxlLCBnbyB0
byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lml0LWFtLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5pdC1h
bS5vcmc8L2E+LjwvcD4NCjxwPg0KCUZlc3RhIEl0YWxpYW5hPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGFyZWEg
aXMgYmxlc3NlZCB3aXRoIGJhY2stdG8tYmFjayBJdGFsaWFuIGZlc3RpdmFscy48L3A+DQo8cD4N
CglGZXN0YSBJdGFsaWFuYSB3aWxsIHNldCB1cCBvbiBGYWxscyBSaXZlciBTcXVhcmUgSnVseSAy
MS0yMyBvbiBGcm9udCBTdHJlZXQgYmV0d2VlbiBCcm9hZCBCb3VsZXZhcmQgYW5kIEVhc3QgUG9y
dGFnZSBUcmFpbCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscy48L3A+DQo8cD4NCglJdCBmZWF0dXJlcyBhIGJv
Y2NlIHRvdXJuYW1lbnQsIGdyYXBlIHN0b21waW5nIGFuZCBsb3RzIG9mIEl0YWxpYW4gZm9vZC4g
SXQgaXMgb25lIG9mIHRoZSBsYXN0IGV2ZW50cyBwbGFubmVkIGZvciB0aGUgc291dGggZW5kIG9m
IHRoZSBGcm9udCBTdHJlZXQgcGVkZXN0cmlhbiBtYWxsIGJlZm9yZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYmVn
aW5zIHRvIHJlb3BlbiB0aGUgc3RyZWV0IHRvIHRyYWZmaWMuIEFkbWlzc2lvbiBpcyBmcmVlLiBG
b3IgYSBzY2hlZHVsZSwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mZXN0YWl0YWxpYW5hY2Yu
Y29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZlc3RhaXRhbGlhbmFjZi5jb208L2E+LjwvcD4NCjxw
Pg0KCUJyYXZvIGZvciBCcmlvPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQmFzaWNhbGx5LCB3ZSB0b29rIHRoZSBi
ZXN0IGRpc2hlcyBvZiBCcmF2byEgYW5kIHRoZSBiZXN0IGRpc2hlcyBvZiBCcmlvIGFuZCBpbmZ1
c2VkIHRoZW0s4oCdIHRvc3NpbmcgaW4gc29tZSBvdGhlciBpdGVtcywgYW5kIHdpdGggYW4gZW1w
aGFzaXMgb24gZnJlc2ggaW5ncmVkaWVudHMsIHNhaWQgSmFtZXMgV2Fsa2VyLCBnZW5lcmFsIG1h
bmFnZXIgb2YgdGhlIGZvcm1lciBCcmF2byEgYXQgU3VtbWl0IE1hbGwsIHJlY2hyaXN0ZW5lZCBC
cmlvIENvYXN0YWwgQmFyICZhbXA7IEtpdGNoZW4gYXMgb2YgTW9uZGF5LjwvcD4NCjxwPg0KCVRo
ZSBjaGFpbiBvcGVyYXRlcyBCcmlvIFR1c2NhbiBHcmlsbGVzIGF0IExlZ2FjeSBWaWxsYWdlIGFu
ZCBDcm9ja2VyIFBhcmsgc2hvcHBpbmcgYXJlYXMgb3V0c2lkZSBDbGV2ZWxhbmQsIHdoaWNoIHBs
YXkgb2ZmIHRoZSBzaW1wbGljaXR5IG9mIFR1c2NhbiBjdWlzaW5lLjwvcD4NCjxwPg0KCVNvIHRo
ZSBuZXcgbWVudSBhdCBCcmlvIENvYXN0YWwgaGFzIEJyaW/igJlzIHNwaWN5IHNocmltcCBhbmQg
ZWdncGxhbnQgYW5kIGJlZWYgY2FycGFjY2lvIHNtYWxsIHBsYXRlcywgYXMgd2VsbCBhcyBlbnRy
ZWVzIHN1Y2ggYXMgcGFzdGEgYWxsYSB2b2RrYS4gRnJvbSBCcmF2byEsIHRoZXJlIGFyZSBpdGVt
cyBzdWNoIGFzIGdyaWxsZWQgYmFsc2FtaWMgY2hpY2tlbiwgY2hpY2tlbiBwYXJtZXNhbiwgZWdn
cGxhbnQgcGFybWVzYW4gYW5kIHNwYWdoZXR0aSBhbmQgbWVhdGJhbGxzLiBTbWFsbCBwbGF0ZXMg
aW5jbHVkZSByb2FzdGVkIGJlZXRzIGFuZCB3aGlwcGVkIGZldGEgYW5kIGF2b2NhZG8gdG9hc3Qu
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSGFuZGhlbGRz4oCdIGluY2x1ZGUgYSBEb3VibGUgU3RhY2sgQnVyZ2Vy
IGZlYXR1cmluZyB0d28gNC1vdW5jZSBBbmd1cyBidXJnZXJzIHdpdGggd2hpdGUgY2hlZGRhciwg
aGVpcmxvb20gdG9tYXRvZXMsIGxldHR1Y2UsIHNwZWNpYWwgc2F1Y2UgYW5kIGhvdXNlLW1hZGUg
cGlja2xlcy4gSXQgY29tZXMgd2l0aCBmcmllcy4gQ29zdCBpcyAkMTQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhl
IGlkZWEgaXMg4oCcYSByZWxheGVkIGZlZWwgd2l0aCBzbWFsbCBwbGF0ZXMsIHdpdGggcGVvcGxl
IHNoYXJpbmfigJ0gaW4gYSBsZXNzLWZvcm1hbCBhdG1vc3BoZXJlLCBXYWxrZXIgc2FpZC48L3A+
DQo8cD4NCglHb25lIGFyZSB0aGUgbW9yZSBmb3JtYWwgd2hpdGUgc2hpcnRzIGFuZCBibGFjayBw
YW50cyB0aGF0IHNlcnZlcnMgd29yZSwgcmVwbGFjZWQgd2l0aCBibHVlIGFuZCB3aGl0ZSBnaW5n
aGFtIHNoaXJ0cyBhbmQgamVhbnMuIENvbG9yZnVsIHBsYXRlcyBoYXZlIHJlcGxhY2VkIHRoZSB3
aGl0ZSBvbmVzIGFuZCB0aGUgZGVjb3IgaGFzIGJlZW4gZnJlc2hlbmVkIHVwLjwvcD4NCjxwPg0K
CeKAnEl04oCZcyBhIGxvdCBsaWdodGVyLCBicmlnaHRlcizigJ0gV2Fsa2VyIHNhaWQuPC9wPg0K
PHA+DQoJVGhlIGJhciBoYXMgbW9yZSBzZWF0aW5nLCBhbmQgbm93IG9mZmVycyBob3VzZS1tYWRl
IGluZnVzZWQgbGlxdW9yLCBzdWNoIGFzIHBpbmVhcHBsZSB2b2RrYSwgc3BpY3kgbWFuZ28gdGVx
dWlsYSBhbmQgaG9uZXkgYm91cmJvbi48L3A+DQo8cD4NCglMb29rIGZvciB0aGUgbmV3IGJsdWUg
QnJpbyBDb2FzdGFsIGF3bmluZ3MuIEZvciBhIG1lbnUsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cuYnJpb2NvYXN0YWwuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmJyaW9jb2FzdGFsLmNvbTwv
YT4uIFBob25lIGZvciB0aGUgbG9jYXRpb24gYXQgMzI2NSBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBGYWlybGF3
biBpcyAzMzAtODM1LTk1ODMuPC9wPg0KPHA+DQoJU28gZmFyLCB0aGUgb3RoZXIgQnJpbyBDb2Fz
dGFscyBhcmUgaW4gVG9ycmVuY2UsIENhbGlmLiwgYW5kIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLiBUaGUgQnJh
dm8hIGNvbmNlcHQgd2lsbCByZW1haW4sIGJ1dCBzb21lIHdpbGwgYmUgY29udmVydGVkIGludG8g
QnJpbyBDb2FzdGFscy48L3A+DQo8cD4NCglIZXJl4oCZcyBzb21lIHJlbGF0ZWQgY2hhaW4gZWF0
ZXJ5IHRyaXZpYS4gQ2hyaXMgRG9vZHksIHdobyB3aXRoIGhpcyBicm90aGVyLCBSaWNrLCBzdGFy
dGVkIEJyYXZvIEJyaW8gUmVzdGF1cmFudCBHcm91cCwgbGVmdCB0aGUgY29tcGFueSB0byBmb3Vu
ZCBQaWFkYSBJdGFsaWFuIFN0cmVldCBGb29kLCBhbHNvIGJhc2VkIGluIENvbHVtYnVzLiBMYXN0
IG1vbnRoLCBQaWFkYSBvcGVuZWQgaXRzIGZpcnN0IEFrcm9uIGxvY2F0aW9uIGF0IFdlc3QgTWFy
a2V0IFN0YXRpb24gYXQgSGF3a2lucyBBdmVudWUgYW5kIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldC4gQW5v
dGhlciBQaWFkYSBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gb3BlbiB0aGlzIHllYXIgaW4gdGhlIFBvcnRhZ2Ug
Q3Jvc3NpbmcgZGV2ZWxvcG1lbnQgb2ZmIFN0YXRlIFJvYWQgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuPC9w
Pg0KPHA+DQoJVGhlcmUgYWxzbyBpcyBhIFBpYWRhIGluIHRoZSBCZWxkZW4gVmlsbGFnZSBhcmVh
IG9mIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAuIFlvdSBvcmRlciBhdCBhIGNvdW50ZXIsIGFuZCBlbXBsb3ll
ZXMgY3JlYXRlIHRoZSBkaXNoIGluIGZyb250IG9mIHlvdS4gUGlhZGEgZm9sa3MgcHJlZmVyIHRo
ZSB0ZXJtIOKAnGZhc3QgY2FzdWFs4oCdIHRvIG9uZSBtb25pa2VyIGN1c3RvbWVycyBoYXZlIGJl
c3Rvd2VkOiDigJxUaGUgSXRhbGlhbiBDaGlwb3RsZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglIb3dpZeKAmXMg
YW5kIFBhduKAmXM8L3A+DQo8cD4NCglMb25ndGltZSBQb3J0YWdlIExha2VzIGhhdW50IEhvd2ll
4oCZcyBvbiB0aGUgTGFrZSBpcyBvZmZlcmluZyBib296eSBpY2UgY3JlYW0gZHJpbmtzLCBwYWly
aW5nIFBhduKAmXMgaWNlIGNyZWFtIHdpdGggbGlxdW9yLjwvcD4NCjxwPg0KCUl04oCZcyBhIHJp
ZmYgb24gdGhlIGFkdWx0IG9mZmVyaW5ncyBhdCB0aGUgeWVhci1yb3VuZCBQYXbigJlzIGluIEdy
ZWVu4oCZcyBIZXJpdGFnZSBDcm9zc2luZ3Mgc2hvcHBpbmcgY29tcGxleC48L3A+DQo8cD4NCglM
b2NhbCBjaGVmIERpY2sgS2FuYXR6YXIgaXMgbm93IHJ1bm5pbmcgSG93aWXigJlzIGtpdGNoZW4u
IExhdGUgbGFzdCBtb250aCwgaGUgcmV2ZWFsZWQgb24gaGlzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgdGhhdCBo
ZSBpcyB0ZW1wb3JhcmlseSBjbG9zaW5nIGhpcyBDaG9wICZhbXA7IFN3aXp6bGUgY3JhZnQgY29j
a3RhaWwgYmFycyBpbiBBa3JvbiBhbmQgR3JlZW4gZHVlIHRvIOKAnGN1bGluYXJ5IGRpZmZlcmVu
Y2VzLuKAnSBIZSB3cm90ZSwg4oCcV2Ugd2lsbCByZW9wZW4gaW4gYm90aCBsb2NhdGlvbnMgYmV0
dGVyIHRoYW4gYmVmb3JlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUhvd2ll4oCZcyBpcyBvd25lZCBieSBFcmlj
IGFuZCBDbGF1ZGlhIEdyaWZmaW4uIEhvd2ll4oCZcyBvbiB0aGUgTGFrZSBpcyBvbiBUdXJrZXlm
b290IExha2UgYXQgNDg1NiBDb2xlbWFuIERyaXZlIGluIE5ldyBGcmFua2xpbi4gVGhlIHBsYWNl
IHN0YXJ0ZWQgYXMgYSBsb2NhbCBncm9jZXJ5IHN0b3JlIGluIHRoZSAxOTMwczsgZm9yIHRoZSBo
aXN0b3J5LCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly93d3cuaG93aWVzb250aGVsYWtl
LmNvbS9hYm91dC11cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vd3d3Lmhvd2llc29udGhlbGFr
ZS5jb20vYWJvdXQtdXM8L2E+LjwvcD4NCjxwPg0KCUFzIGZvciBQYXbigJlzLCBhIHRoaXJkIGxv
Y2F0aW9uIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIG9wZW4gbGF0ZSBuZXh0IG1vbnRoIGF0IDcwOCBTLiBNYWlu
IFN0LiBpbiBOb3J0aCBDYW50b24uIEl0IGFsc28gd2lsbCBiZSBhIHllYXItcm91bmQsIHNpdC1k
b3duIGxvY2F0aW9uOyB0aGUgc2l0ZSBpcyBhIG9uZXRpbWUgSXNhbHnigJlzLCBhIGJvb21lci1l
cmEgZmF2b3JpdGUgdGhhdCBzb2xkIGljZSBjcmVhbSBhbmQgb3RoZXIgZm9vZC48L3A+DQo8cD4N
CglUaGUgb3JpZ2luYWwgUGF24oCZcyBzZWFzb25hbCBpY2UgY3JlYW0gc3RhbmQgaXMgYXQgMzc2
OSBNYW5jaGVzdGVyIFJvYWQgaW4gQ292ZW50cnkgVG93bnNoaXAuPC9wPg0KPHA+DQoJU21hbGwg
Yml0ZXM8L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlUaGlzIHllYXLigJlzIFBsb3cgdG8gQ2hvdyBkaW5uZXIg
d2lsbCBiZSBUaHVyc2RheSBhdCB0aGUgV2luZXJ5IGF0IFdvbGYgQ3JlZWsgaW4gQ29wbGV5LiBU
aGUgZmVzdGl2aXRpZXMgYmVnaW4gYXQgNTozMCBwLm0uIHdpdGggYSB3aW5lIHRhc3RpbmcsIGhl
YXZ5IGhvcnMgZOKAmW9ldXZyZXMgYW5kIGVudGVydGFpbm1lbnQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGlja2V0
cyBhcmUgJDc1IGFuZCBwcm9jZWVkcyBiZW5lZml0IHRoZSBSb25hbGQgTWNEb25hbGQgSG91c2Ug
b2YgQWtyb24uIENhbGwgODAwLTY1NC01MTU4LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVBlYWNodHJlZSBT
b3V0aGVybiBLaXRjaGVuIGFuZCBDb2NrdGFpbHMgYXQgMjAwIE4uIE1haW4gU3QuIGluIEh1ZHNv
biB3aWxsIGhvc3QgYSBiZW5lZml0IGRpbm5lciBTdW5kYXkgb3JnYW5pemVkIGJ5IEluc3BpcmUg
V2l0aGluLCBhIG5vbnByb2ZpdCB0aGF0IGhlbHBzIHBlb3BsZSBhbmQgb3JnYW5pemF0aW9ucyBp
biBuZWVkLiBDb3Vyc2VzIGluY2x1ZGUgZnJpZWQgZ3JlZW4gdG9tYXRvIGNhbmFwZXMgd2l0aCB0
b21hdG8gamFtLCBwdWxsZWQgcG9yayBzbGlkZXJzIGFuZCBDcmVvbGUgd2luZ3MuIFRoZSBkaW5u
ZXIgcnVucyA0IHRvIDggcC5tLiBhbmQgdGlja2V0cyBhcmUgJDQwIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cuaW5zcGlyZS13aXRoaW4uY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lmluc3BpcmUtd2l0
aGluLmNvbTwvYT4uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCi4oCJV2lzZSBHdXlzIExvdW5nZSBhbmQgR3JpbGwg
YXQgMTAwOCBOLiBNYWluIFN0LiBpbiBBa3JvbiB3aWxsIGhvc3QgYSBDZWxlYnJhdGlvbiBvZiBD
YWJlcm5ldCBmcm9tIDYgdG8gOSBwLm0uIEp1bHkgMTkuIENvc3QgaXMgJDMwIGFuZCBpbmNsdWRl
cyDigJxsaXRlIGJpdGVzLuKAnSBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBjYWxsIDMzMC05MjItMzAwNiBh
ZnRlciAzIHAubS48L3A+DQo8cD4NCgnigKLigIlUaGUgVW5kaXNjb3ZlcmVkIFdpbmVzIG9mIExv
bWJhcmRpYSBpcyB0aGUgbmFtZSBvZiB0aGUgd2luZSBkaW5uZXIgc2V0IGZvciA2OjMwIHAubS4g
SnVseSAxOSBhdCBWYWNjYXJv4oCZcyBUcmF0dG9yaWEsIDEwMDAgR2hlbnQgUm9hZCBpbiBCYXRo
IFRvd25zaGlwLiBDb3N0IGlzICQ2NSBwbHVzIHRheCBhbmQgdGlwLiBUaGUgTG9tYmFyZHkgcmVn
aW9uIGlzIGluIG5vcnRoZXJuIEl0YWx5IGFuZCBpcyBob21lIHRvIE1pbGFuIGFuZCBMYWtlIENv
bW8uIFJlc2VydmUgYXQgMzMwLTY2Ni02MTU4IG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
dmFjdHJhdC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudmFjdHJhdC5jb208L2E+LjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAouKAiUtlbiBTdGV3YXJ04oCZcyBHcmlsbGUsIDE5NzAgVy4gTWFya2V0IFN0Liwgd2ls
bCBoYXZlIGEgZml2ZS1jb3Vyc2Ugd2luZSBkaW5uZXIgYXQgNjozMCBwLm0uIEp1bHkgMjAuIENv
c3QgaXMgJDc1IHBsdXMgdGF4IGFuZCB0aXAuIFJlc2VydmUgYnkgY2FsbGluZyBUZXJyeSBLZW1w
LCBldmVudCBkaXJlY3RvciwgYXQgMzMwLTY5Ny02OTE3LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAouKAiVBhcGEg
Sm9l4oCZcywgMTU2MSBBa3Jvbi1QZW5pbnN1bGEgUm9hZCwgd2lsbCBob3N0IGEgZml2ZS1jb3Vy
c2UgVmludGFnZSBJdGFsaWFuIFdpbmVzIGRpbm5lciBhdCA3IHAubS4gSnVseSAyOC4gQ29zdCBp
cyAkODUgcGx1cyB0YXggYW5kIHRpcC4gUmVzZXJ2ZSBhdCAzMzAtOTIzLTc5OTkuPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCi4oCJS2VuIFN0ZXdhcnTigJlzIExvZGdlLCAxOTExIE4uIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxs
b24gUm9hZCwgd2lsbCBvZmZlciBhbiBJdGFsaWFuIFdpbmVzIG9uIHRoZSBQYXRpbyBkaW5uZXIg
YXQgNjozMCBwLm0uIEp1bHkgMjYuIENvc3QgaXMgJDc1IHBsdXMgdGF4IGFuZCB0aXAuIFJlc2Vy
dmUgYXQgMzMwLTY2Ni04ODgxLjwvcD4NCjxwPg0KCVNlbmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEth
dGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5rYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBZb3UgY2Fu
IGZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0thdGllQnlhcmRBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDtAS2F0aWVCeWFyZEFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBv
ciBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb208L2E+IGFuZCByZWFkIHRoZSBBa3JvbiBEaXNoIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2Q8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.