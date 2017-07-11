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Akron Dish

Akron Dish: Italian fests in Akron and Falls; Bravo! becomes Brio Coastal Bar & Kitchen; Howie’s offers Pav’s drinks for grownups

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 05:45 PM | Updated: July 12, 2017 - 04:48 PM
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Cookies for sale at the Sicilian-American Womens Club booth at the Italian-American Festival at Lock 3 Park on Thursday, July 7, 2016, in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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