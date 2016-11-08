By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
Akron Dish: Kudos to kugel at Art and Jewish Food Festival; Firehouse Subs coming to Fairlawn; guide to local ingredients for Thanksgiving; Peace Love & Little Donuts and more November 09,2016 05:44 PM GMT Katie Byard Beacon Journal staff writer Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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