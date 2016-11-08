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Akron Dish

Akron Dish: Kudos to kugel at Art and Jewish Food Festival; Firehouse Subs coming to Fairlawn; guide to local ingredients for Thanksgiving; Peace Love & Little Donuts and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 06:18 PM | Updated: November 9, 2016 - 02:33 AM
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Renee Pinsky removes her sweet kugel from the oven at Temple Israel as she and others prepare kugels for the Art & Jewish Food Festival at Temple Israel. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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