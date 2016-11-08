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Akron Dish: Kudos to kugel at Art and Jewish Food Festival; Firehouse Subs coming to Fairlawn; guide to local ingredients for Thanksgiving; Peace Love & Little Donuts and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 06:18 PM | Updated: November 9, 2016 - 12:44 PM
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Renee Pinsky removes her sweet kugel from the oven at Temple Israel as she and others prepare kugels for the Art & Jewish Food Festival at Temple Israel. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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Jewish food festival. Temple Israel will host an Art and Jewish Food Festival from 10 a.m. to 4 p.m. Sunday at 91 Springside Drive in Akron. There will be shopping and food, including matzo ball soup, stuffed cabbage, potato knishes, noodle kugel and pastries. Visit www.templeisraelakron.org for more information.

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