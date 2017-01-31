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Akron Dish: La Loma expanding to Valley; 35° Brix adds brunch items; Cleveland Restaurant Week; Valentine’s specials; wine and bourbon dinners

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: January 31, 2017 - 06:08 PM | Updated: February 1, 2017 - 03:20 PM
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This sign went up recently in Akron's Merriman Valley - making fans of La Loma in Ellet very happy. This site at 1682 Merriman Road in a small strip plaza may open as soon as Feb. 7. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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