All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Louisiana Famous Fried Chicken replaces Pillitiere’s; Rib Fest opens Friday; folk and wine at Hale Farm; farm-to-table food

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 04:38 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:18 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Billie Jean Mitchem (left) and Rogers H. Taylor are part of a group opening at Louisiana Famous Fried Chicken in the former Pillitiere's restaurant at 61 E. Waterloo Road in Akron. (photo by Katie Byard)


MORE IN LIFESTYLE

hotspot01_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hot Spot: Crafted Cocktail Co. gets fancy, but not too pricey, in Wadsworth - 8:10 PM

A couple of trends in the bar and drinking scene that seem built to last are craft beer — there are three brewers within a 6-mile radius of downtown Akron — and specialty handcrafted cocktails.

heather29cut_01
From Cleveland to Akron to Youngstown: The joys of flea markets, antiques and bacon-wrapped hot dogs
scare01_01
New haunted Halloween attraction rising in the woods of Medina County’s Sharon Township - 8:01 PM
roses01cut
A rose may be a rose may be a rose — but varieties vary - 8:22 PM
Home and garden events: Peninsula Flea, weed ID class
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next