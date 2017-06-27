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Akron Dish: Louisiana Famous Fried Chicken replaces Pillitiere’s; Rib Fest opens Friday; folk and wine at Hale Farm; farm-to-table food

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 04:38 PM | Updated: June 30, 2017 - 10:45 AM
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Billie Jean Mitchem (left) and Rogers H. Taylor are part of a group opening at Louisiana Famous Fried Chicken in the former Pillitiere's restaurant at 61 E. Waterloo Road in Akron. (photo by Katie Byard)


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