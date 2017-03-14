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Akron Dish: Michael’s A.M. expanding; Girl Scout cookies on sale, though new S’mores may be hard to find, High & Low Winery open on Sundays; area churches offering scratch-made eats

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: March 14, 2017 - 05:59 PM | Updated: March 15, 2017 - 01:57 PM
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S'mores, the popular new Girl Scouts S'mores cookies may be hard to find at booth sales ending April 2 in the Akron area this year. (Photo courtesy Girl Scout Cookie Program)


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