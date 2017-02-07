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Akron Dish: Mustard Seed brightens up in Montrose; new wine bar at Wooster hotel; heart-shaped pizza at Rocco’s; Crystal Room is open; cash mob at Hattie’s Food Hub, wine tasting and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 06:11 PM | Updated: February 8, 2017 - 11:43 AM
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Mustard Seed Market & Cafe in Fairlawn. The second-floor restaurant overlooks the bright food aisles of the natural and organic food store. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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