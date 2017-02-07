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Akron Dish: Mustard Seed brightens up in Montrose; new wine bar at Wooster hotel; heart-shaped pizza at Rocco’s; Crystal Room is open; cash mob at Hattie’s Food Hub, wine tasting and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 06:11 PM | Updated: February 7, 2017 - 10:25 PM
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Photo of a 12" deep dish heart-shaped pepperoni pizza prepared by employees at Rocco's Pizza on Thursday, Feb. 13, 2014, in Cuyahoga Falls, Ohio. Owner Rocco Caponi expects to sell more than 300 of the pizzas on Valentine's Day. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)


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