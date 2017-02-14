Akron Dish: New da Bayou Creole/Cajun place set to open in the Valley; La Loma still on the way; downtown gets a beer-bourbon spot, part of the Troppe empire

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24mIzgyMTc7cyBNZXJyaW1hbiBWYWxsZXkgaXMgZ2V0dGluZyBhbm90aGVyIG5ldyBl
YXRlcnksIGFuZCB0aGlzIG9uZSB3aWxsIGZlYXR1cmUgJiM4MjIwO3NlYWZvb2QgZHVtcHMsJiM4
MjIxOyBhbW9uZyBvdGhlciBDYWp1biBhbmQgQ3Jlb2xlIHRyZWF0cy48L3A+PHA+Q2FsbGVkIDxz
dHJvbmc+ZGEgQmF5b3U8L3N0cm9uZz4sIHRoZSBuZXcgcGxhY2UgaXMgc2V0IHRvIG9wZW4gaW4g
bGF0ZSBGZWJydWFyeSBvciBlYXJseSBNYXJjaCBpbiB0aGUgc3BhY2UgdGhhdCBwcmV2aW91c2x5
IGhvdXNlZDxzdHJvbmc+IE1heCBNY1EmIzgyMTc7czwvc3Ryb25nPiwgd2hpY2ggY2xvc2VkIGFi
cnVwdGx5IGluIEp1bmUuPC9wPjxwPk93bmVycyBhcmUgPHN0cm9uZz5Ub255IGFuZCBNaWNoZWxs
ZSBCYW5rcyA8L3N0cm9uZz5vZiB0aGUgQWtyb24gYXJlYSB3aG8gdG9sZCB0aGUgdW5pbml0aWF0
ZWQgbWUgdGhhdCBkdW1wcyBhcmUgc2VhZm9vZCBib2lscyB3aGVyZSB0aGUgY29udGVudHMgYXJl
IGR1bXBlZCBvbiB0YWJsZXMuIEl0JiM4MjE3O3MgYSB0aGluZyBpbiBMb3Vpc2lhbmEuPC9wPjxw
PkluY2x1ZGVkIGluIHRoZSBzaWduaWZpY2FudCByZW5vdmF0aW9ucyB0byB0aGUgc3BhY2UgaXMg
YSAmIzgyMjA7Ym9pbCBhcmVhLCYjODIyMTsgYW4gZW5jbG9zZWQgc3BhY2Ugd2hlcmUgY29va3Mg
d2lsbCBwcmVwYXJlIHRoZSBib2lscy4gSXQgaGFzIHdpbmRvd3MsIGFsbG93aW5nIG5lYXJieSBj
dXN0b21lcnMgdG8gdmlldyB0aGUgYWN0aW9uLiAoWW91IGNhbiBzaXQgYXQgYSByZWd1bGFyIHRh
YmxlIGFuZCBlbmpveSBhIGJvaWwgd2l0aG91dCB0aGUgZHVtcCByaXR1YWwuKTwvcD48cD5UaGUg
Ym9pbHMgd2lsbCBpbmNsdWRlIGNob2ljZSBvZiBjcmF3ZmlzaCwgc2hyaW1wLCBjcmFiIGxlZ3Ms
IHNjYWxsb3BzIG9yIGxvYnN0ZXIsIHByZXBhcmVkIGFuZCBzZXJ2ZWQgJiM4MjIwO05ldyBPcmxl
YW5zIHN0eWxlLCYjODIyMTsgYnkgdGhlIHBvdW5kLCBhY2NvbXBhbmllZCBieSBzaWRlcyBvZiBh
bmRvdWlsbGUgc2F1c2FnZSwgcmVkIHBvdGF0b2VzIGFuZCBjb3JuIG9uIHRoZSBjb2IuIDwvcD48
cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gb3BlbiBieSBNYXJkaSBHcmFzLCYjODIyMTsgRmVi
LiAyOCwgVG9ueSBzYWlkLCBidXQgdGhleSBhcmUgd2FpdGluZyBvbiBwZXJtaXRzIGZyb20gdGhl
IGhlYWx0aCBkZXBhcnRtZW50IGFuZCBsaXF1b3IgY29udHJvbC4gKE1hcmRpIEdyYXMgdHJpdmlh
OiBGcmVuY2ggc2V0dGxlcnMgYnJvdWdodCB0aGUgdHJhZGl0aW9uIHRvIHRoZSBMb3Vpc2lhbmEg
YmF5b3VzLik8L3A+PHA+Q2FqdW4gYW5kIENyZW9sZSBmb29kIGNhcHRpdmF0ZWQgVG9ueSBhbmQg
TWljaGVsbGUgd2hlbiB0aGV5IGxpdmVkIG9uIHRoZSBXZXN0IEJhbmsgb2YgTmV3IE9ybGVhbnMg
eWVhcnMgYWdvLiBOZWlnaGJvcnMgZnJvbSBhIHNtYWxsIHRvd24gb3V0c2lkZSBCYXRvbiBSb3Vn
ZSBzaGFyZWQgdGhlIENhanVuIGFuZCBDcmVvbGUgZGlzaGVzIGFuZCBjb29raW5nIHRlY2huaXF1
ZXMuIFRvbnkgaXMgZnJvbSBQZW5uc3lsdmFuaWE7IE1pY2hlbGxlIGlzIGZyb20gRmxvcmlkYSBh
bmQgZ3JldyB1cCBpbiBEZXRyb2l0LjwvcD48cD5XaGlsZSB0aGUgQmFua3NlcyBhcmUgbmV3IHRv
IHRoZSByZXN0YXVyYW50IHNjZW5lLCB0aGV5IHByZXZpb3VzbHkgb3BlcmF0ZWQgYSBzcGEvc2Fs
b24gb3V0c2lkZSB0aGUgYXJlYSwgYW5kIGhhdmUgaG9zdGVkIENhanVuLXRoZW1lZCBmdW5kcmFp
c2VycyBmb3IgY2hhcml0YWJsZSBncm91cHMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgQWtyb24gVXJiYW4gTGVh
Z3VlLjwvcD48cD5Ub255IHNhaWQgbm93IHRoYXQgaGUgaXMgcmV0aXJlZCBmcm9tIGhpcyBleGVj
dXRpdmUgam9iLCBoZSB3YXMgYWJsZSB0byBjb252aW5jZSBNaWNoZWxsZSB0byBnbyBhZnRlciB0
aGVpciBkcmVhbSBhbmQgb3BlbiB0aGUgcmVzdGF1cmFudC4gSGUgbW9zdCByZWNlbnRseSB3YXMg
d2l0aCBTdGFyIEVuZXJneSBQYXJ0bmVycywgYSBjb21wYW55IGhlIGZvdW5kZWQgaW4gMjAxMi4g
UHJpb3IgdG8gdGhhdCBoZSB3YXMgd2l0aCBGaXJzdEVuZXJneSBTb2x1dGlvbnMuPC9wPjxwPlRo
ZSBjb3VwbGUgPHN0cm9uZz5oaXJlZCBUcm95IEhhcnJpcyBhcyBoZWFkIGNoZWY8L3N0cm9uZz4u
IEhlIHByZXZpb3VzbHkgd2FzIGhlYWQgY2hlZiBhdCB0aGUgPHN0cm9uZz5HYW1lIEdyaWxsICsg
QmFyIGF0IENhbmFsIFBhcmsgPC9zdHJvbmc+c3RhZGl1bSBpbiBkb3dudG93biBBa3Jvbi48L3A+
PHA+R28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kYS1iYXlvdS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cuZGEtYmF5b3UuY29tPC9hPiB0byBjaGVjayBvdXQgdGhlIG1lbnUsIHdoaWNoIGluY2x1
ZGVzIGZpc2ggYW5kIHN0ZWFrIGVudHJlZXMsIHBvJiM4MjE3O2JveSBzYW5kd2ljaGVzIGFuZCBz
YWxhZHMuIFRoZSBhZGRyZXNzIGlzIDE1NjIgQWtyb24tUGVuaW5zdWxhIFJvYWQuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+TGEgTG9tYSBzdGlsbCBvbiB0aGUgd2F5IDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TcGVha2luZyBv
ZiBWYWxsZXkgZWF0cywgTGEgTG9tYSYjODIxNztzIHNlY29uZCBsb2NhdGlvbiBpcyBzdGlsbCBv
biB0aGUgd2F5LjwvcD48cD5Pd25lcnMgb2YgdGhlIHBvcHVsYXIgTWV4aWNhbiBwbGFjZSBpbiBF
bGxldCBoYWQgaG9wZWQgdG8gaGF2ZSB0aGVpciBuZXcgc2Vjb25kIGxvY2F0aW9uIG9wZW4gbGFz
dCB3ZWVrIGF0IDxzdHJvbmc+MTY4MiBNZXJyaW1hbiBSb2FkIGluIHRoZSBWYWxsZXk8L3N0cm9u
Zz4sIHRoZSBmb3JtZXIgTW9uaWNhJiM4MjE3O3MuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q28tb3duZXIgQmxh
bmNhIFNhdWNlZG88L3N0cm9uZz4gdG9sZCBtZSB0aGlzIHdlZWsgdGhhdCBuZXcgZXF1aXBtZW50
IGlzIGF3YWl0aW5nIGFuIGFwcHJvdmFsIGZyb20gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyB3YXRlciBkZXBh
cnRtZW50LiBTaGUgaG9wZXMgdG8gb3BlbiBsYXRlciB0aGlzIG1vbnRoLjwvcD48cD48c3Ryb25n
PkJvdXJib24gYW5kIGJlZXIgPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SGlnaCBTdC4gSG9wIEhv
dXNlPC9zdHJvbmc+LCBhIG5ldyBib3VyYm9uLWFuZC1PaGlvLWJlZXIgam9pbnQgaW4gZG93bnRv
d24gQWtyb24sIGlzIHNldCB0byB3ZWxjb21lIGl0cyBmaXJzdCBjdXN0b21lcnMgPHN0cm9uZz5G
cmlkYXk8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPlRoZSBkb29ycyBhdCAyMCBTLiBIaWdoIFN0LiwgbmV4dCB0
byBSdWJiZXIgQ2l0eSBDbG90aGluZyBhbmQgbmVhciB0aGUgQWtyb24gQXJ0IE11c2V1bSwgPHN0
cm9uZz53aWxsIG9wZW4gYXQgNSBwLm0uPC9zdHJvbmc+LCB3aXRoIHRoZSBiYXIgZmVhdHVyaW5n
IDE4IHRhcHMgYW5kIG1vcmUgdGhhbiAzMCBib3VyYm9ucyBhbmQgd2hpc2tleXMuPC9wPjxwPkl0
IGJvYXN0cyBhIGxhcmdlIHdvb2QgYW5kIHN0YWluZWQtZ2xhc3MgYmFjayBiYXIgZnJvbSB0aGUg
PHN0cm9uZz5mb3JtZXIgT2xkIEhlaWRlbGJlcmc8L3N0cm9uZz4gb24gTWFpbiBTdHJlZXQuIEl0
JiM4MjE3O3MgYSBzbWFsbCBwbGFjZSwgd2l0aCBzZWF0aW5nIGZvciBhYm91dCAzMC4gQnV0IGN1
c3RvbWVycyBjYW4gc3BpbGwgaW50byB0aGUgVW5jb3JrZWQgV2luZSBCYXIuIDwvcD48cD5PcGVy
YXRvcnMgb2YgSGlnaCBTdC4gSG9wIEhvdXNlIGFyZSBXaWxsIE11cnBoeSBhbmQgTWljaGFlbCBU
cm9wcGUsIHRoZSBzb24gb2YgdGhlIG93bmVyIG9mIDxzdHJvbmc+VW5jb3JrZWQ8L3N0cm9uZz4s
IEppbGwgVHJvcHBlLCBhbmQgVG9ueSBUcm9wcGUsIHdobyBoYXMgcmVkZXZlbG9wZWQgc2V2ZXJh
bCBkb3dudG93biBwcm9wZXJ0aWVzLjwvcD48cD5Eb3dudG93biBob2xkaW5ncyBvZiBUb255IFRy
b3BwZSBhbmQgcGFydG5lcnMgaW5jbHVkZSB0aGUgZWFybHkgMTkwMHMgYnJpY2sgYnVpbGRpbmcg
dGhhdCBob3VzZXMgdGhlIEhvcCBIb3VzZSwgdGhlIGdhbGxlcnkgYW5kIFVuY29ya2VkLCBhcyB3
ZWxsIGFzIHRoZSBNdXNpY2EgcGVyZm9ybWFuY2Ugc3BhY2UgYmVoaW5kIHRoZSBuZXcgYmFyLiBU
aGVzZSBwcm9wZXJ0aWVzIGFyZSBhbGwgaW4gYW4gYXJlYSB0aGF0IFRyb3BwZSBwcm9tb3RlcyBh
cyBkb3dudG93biYjODIxNztzIGFydHMgYW5kIGN1bHR1cmFsIGRpc3RyaWN0LjwvcD48cD5NaWNo
YWVsIFRyb3BwZSBhbmQgTXVycGh5IGFyZSBsb25ndGltZSBmcmllbmRzLiBCb3RoIHdlbnQgdG8g
UmV2ZXJlIEhpZ2ggU2Nob29sIGluIEJhdGggVG93bnNoaXAuIEFmdGVyIGdyYWR1YXRpbmcgZnJv
bSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiwgVHJvcHBlIG1vc3QgcmVjZW50bHkgd29ya2VkIGF0
IHRoZSBuZWFyYnkgPHN0cm9uZz5CbHUgSmF6eis8L3N0cm9uZz4sIGFub3RoZXIgVG9ueSBUcm9w
cGUgcHJvamVjdC48L3A+PHA+TXVycGh5LCB3aG8gYWxzbyBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSBVQSwgaGFz
IHdvcmtlZCBhcyBhIGJhcnRlbmRlciBhdCB0aGUgTXVzdGFyZCBTZWVkIENhZmUgaW4gQWtyb24m
IzgyMTc7cyBIaWdobGFuZCBTcXVhcmUgbmVpZ2hib3Job29kLjwvcD48cD5Ib3AgSG91c2UgaXMg
cm91Z2hseSBhIGJsb2NrIG5vcnRoIG9mIHdoZXJlIEFrcm9ueW0gQnJld2luZyBDby4gaG9wZXMg
dG8gb3BlbiBhIHByb2R1Y3Rpb24gYnJld2VyeSBhbmQgdGFzdGluZyByb29tIHRoaXMgZmFsbC4g
KFJlYWQgbW9yZSBhYm91dCBBa3JvbnltIGluIHRoZSBDb21tdW5pdHkgc2VjdGlvbi4pIDwvcD48
cD5BIGxpbWl0ZWQgbWVudSBpcyBwbGFubmVkIGZvciBIb3AgSG91c2UsIHdpdGggbXVuY2hpZXMg
c3VjaCBhcyBiZWVyLWJhdHRlcmVkIGNoZWVzZSBzdGlja3MsIG1lc3F1aXRlLWdyaWxsZWQgY2hp
Y2tlbiBzYW5kd2ljaCBhbmQgY2hpbGkgbWFkZSB3aXRoIGEgJiM4MjIwO3Ntb2t5IHBvcnRlciwm
IzgyMjE7IHNhaWQgSmlsbCBUcm9wcGUsIHdobyBpcyBkZXZlbG9waW5nIHRoZSBtZW51LiBGb29k
IHByb2JhYmx5IHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGF2YWlsYWJsZSB1bnRpbCBNYXJjaCwgc2hlIHNhaWQu
PC9wPjxwPkhpZ2ggU3QuIEhvcCBIb3VzZSwgaW4gdGhlIGZvcm1lciBXZSBHYWxsZXJ5LCBoYXMg
YW4gb2xkLXRpbWV5IGxvb2ssIHRoYW5rcyBsYXJnZWx5IHRvIHRoZSBPbGQgSGVpZGVsYmVyZyBi
YWNrIGJhciwgd2hpY2ggbW9zdCByZWNlbnRseSB3YXMgaW4gdXNlIGF0IGEgYmFyIGluIHRoZSBQ
b3J0YWdlIExha2VzLiA8L3A+PHA+SGlnaCBTdC4gSG9wIEhvdXNlIHdpbGwgYmUgb3BlbiBUdWVz
ZGF5IHRocm91Z2ggU2F0dXJkYXkuIE9uIEZyaWRheSwgbGl2ZSBtdXNpYyB3aWxsIGJlZ2luIGF0
IDcgcC5tLiBBY3RzIGxpbmVkIHVwIGluY2x1ZGUgZ3VpdGFyaXN0L3ZvY2FsaXN0IEphY2sgRW1t
ZXJpY2ggYW5kIHRoZSAyMC8yMCBMZW56IEJyYXNzIEJhbmQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmlyZXN0
b25lIFNvdXAgRmVzdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5IZXJlJiM4MjE3O3MgYSB3YXJtaW5nIGZ1bmRy
YWlzZXI6IFRoZSBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgU291cCBGZXN0IDxzdHJvbmc+cnVucyBm
cm9tIDQ6MzAgdG8gNyBwLm0uIEZlYi4gMjM8L3N0cm9uZz4uPC9wPjxwPkluIGl0cyAyMXN0IHll
YXIsIHRoZSBmZXN0IHdpbGwgYmUgaW4gdGhlIGNhZmV0ZXJpYSBvZiB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2ws
IDMzMyBSYW1wYXJ0IEF2ZS4gaW4gQWtyb24uIEl0IHJhaXNlcyBtb25leSBmb3IgdGhlIEZpcmVz
dG9uZSBIaWdoIFNjaG9vbCBJbnN0cnVtZW50YWwgTXVzaWMgQXNzb2NpYXRpb24uIDwvcD48cD5E
b25hdGluZyBzb3VwIGFyZSBsb2NhbCByZXN0YXVyYW50cyBGcmFuayYjODIxNztzIFBsYWNlLCBS
b2NrbmUmIzgyMTc7cywgQmVhdSYjODIxNztzIEdyaWxsZSwgQ2FzdG9uIGFuZCBNYWluIEJyZXcg
WWFyZCwgYW5kIERpYW1vbmQgR3JpbGwsIGFzIHdlbGwgYXMgY2hhaW5zIFRHSSBGcmlkYXlzLCBD
cmFja2VyIEJhcnJlbCwgT2xpdmUgR2FyZGVuIGFuZCBCb2IgRXZhbnMuPC9wPjxwPlBhdHJvbnMg
Z2V0IHVubGltaXRlZCBwb3J0aW9ucywgYSBkZXNzZXJ0IGFuZCBiZXZlcmFnZS4gVGlja2V0cyBh
cmUgJDggZm9yIGFkdWx0cyBhbmQgJDQuNTAgZm9yIGNoaWxkcmVuIHVuZGVyIDEwLCBhdmFpbGFi
bGUgYXQgdGhlIGRvb3IuIEJyaW5nIGEgbXVnLCBvciBib3dscyB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZS48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TcHJpbmcgYnJ1bmNoIGF0IFVBPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlVuaXZlcnNp
dHkgb2YgQWtyb24gc3R1ZGVudHMgc3R1ZHlpbmcgaG9zcGl0YWxpdHkgbWFuYWdlbWVudCB3aWxs
IGhvc3QgdGhlaXIgYW5udWFsIHNwcmluZyBicnVuY2ggZnJvbSA8c3Ryb25nPjEwOjMwIGEubS4g
dG8gMTozMCBwLm0uIE1hcmNoIDU8L3N0cm9uZz4gYXQgdGhlIENyeXN0YWwgUm9vbSBCaXN0cm8s
IDM2MCBHcmFudCBTdC4gKEdhbGx1Y2NpIEhhbGwpLiBUaGV5JiM4MjE3O2xsIHNlcnZlIHVwIGJy
ZWFrZmFzdCBpdGVtcyBhbmQgYSBsb3QgbW9yZS48L3A+PHA+Q29zdCBpcyAkMTkuOTU7ICQxNS45
NSBmb3IgYWdlcyA2MCBhbmQgb2xkZXI7IGFuZCBmcmVlIGZvciBjaGlsZHJlbiAzIGFuZCB5b3Vu
Z2VyLiBQaG9uZSAzMzAtOTcyLTY2MTUgZm9yIHJlc2VydmF0aW9ucy4gUHJvY2VlZHMgaGVscCBw
YXkgZm9yIHN0dWRlbnRzJiM4MjE3OyBmaWVsZCB0cmlwcy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5JdGFsaWFu
IHdpbmUgZGlubmVyczwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UaGUgbWVudSBpcyBub3cgYXZhaWxhYmxlIGZv
cjxzdHJvbmc+IFBhcGEgSm9lJiM4MjE3O3M8L3N0cm9uZz4gZmlyc3Qgb2YgdHdvIEl0YWxpYW4g
d2luZSBkaW5uZXJzLjwvcD48cD5UaGUgPHN0cm9uZz5maXJzdCBkaW5uZXIgaXMgYXQgNiBwLm0u
IEZlYi4gMjc8L3N0cm9uZz4gd2l0aCA8c3Ryb25nPkdpb3JnaW8gUGVsaXNzZXJvPC9zdHJvbmc+
LCB0aGUgb3duZXIgb2YgUGVsaXNzZXJvLCB3aXRoIHZpbmV5YXJkcyBpbiB0aGUgQmFyYmFyZXNj
byB6b25lIG9mIFBpZWRtb250IGluIG5vcnRod2VzdCBJdGFseSwga25vd24gZm9yIHJlZCB3aW5l
cy4gPC9wPjxwPlRoZSBtZW51IHdpbGwgaW5jbHVkZSBjaGlja2VuIGxpdmVyIHBhdGUgc2VydmVk
IHdpdGggU29saWdvIFByb3NlY2NvIEJydXQ7IGJlZWYgdG9uZ3VlIGNhcnBhY2NpbyB3aXRoIHBp
Y2tsZWQgdmVnZXRhYmxlcyBhbmQgYSBmcmllZCBlZ2cgc2VydmVkIHdpdGggQmFyYmVyYSBEJiM4
MjE3O0FsYmEgUGlhbmk7IGJsYWNrIHRydWZmbGUgc2FjY2hldHRpIHdpdGggcGlzdGFjaGlvIGFu
ZCBmb250aW5hIGZvbmR1dGEsIHNlcnZlZCB3aXRoIExhbmdoZSBOZWJiaW9sbzsgYW5kIHBvcmNp
bmktY3J1c3RlZCBiZWVmIHRlbmRlcmxvaW4gd2l0aCB2ZWdldGFibGUgcHVyZWUgc2VydmVkIHdp
dGggTnViaW9sYSBCYXJiYXJlc2NvLjwvcD48cD5UaGUgc2Vjb25kIGRpbm5lciBpcyA2IHAubS4g
TWFyY2ggMTUgd2l0aCA8c3Ryb25nPkZyYW5jbyBQYXNldHRpPC9zdHJvbmc+LiBDb3N0IGZvciBl
YWNoIGlzICQ4NTsgY2FsbCAzMzAtOTIzLTc5OTkgdG8gcmVzZXJ2ZS4gVGhlIHJlc3RhdXJhbnQg
aXMgYXQgMTU2MSBBa3Jvbi1QZW5pbnN1bGEgUm9hZCBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscy48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5NYXJkaSBHcmFzIHNwZWNpYWxzIDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRoZSBJ
ZG8gQmFyICZhbXA7IEdyaWxsIGluIEFrcm9uIGJlZ2lucyBpdHMgTWFyZGkgR3JhcyBzcGVjaWFs
cyBNb25kYXkuPC9zdHJvbmc+IFRoZSBtZW51IHJ1bnMgdGhyb3VnaCBGYXQgVHVlc2RheSwgRmVi
LiAyOC4gKFRoZSByZXN0YXVyYW50IGlzIGNsb3NlZCBTdW5kYXlzLikgSG91cnMgZm9yIHRoZSBk
aW5uZXIgbWVudSBhcmUgNCBwLm0uIHRvIGNsb3NlOyB0aGUgcmVndWxhciBtZW51IGFsc28gd2ls
bCBiZSBhdmFpbGFibGUuIEx1bmNoIE1hcmRpIEdyYXMgc3BlY2lhbHMgd2lsbCBiZSBhdmFpbGFi
bGUgZnJvbSAxMSBhLm0uIHRvIDQgcC5tLiBGZWIuIDI3IGFuZCAyOC4gVGhlIElkbyBpcyBhdCAx
NTM3IFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3Jvbiwgbm9ydGggb2YgRmlyZXN0b25lIEJvdWxldmFyZC4gVmlz
aXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5pZG9iYXIuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lmlk
b2Jhci5jb208L2E+LiBUaGUgcGhvbmUgaXMgMzMwLTc3My0xNzI0LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkNo
YW1waW9uIGJhZ2dlciA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CcmFkeSBMb25nIG9mIEJ1ZWhs
ZXImIzgyMTc7cyBGcmVzaCBGb29kczwvc3Ryb25nPiwgd2l0aCBoZWFkcXVhcnRlcnMgaW4gV29v
c3RlciwgZGVmZWF0ZWQgMjIgY29tcGV0aXRvcnMgZnJvbSBhY3Jvc3MgdGhlIG5hdGlvbiB0byBj
bGFpbSBhIGdyYW5kIHByaXplIG9mICQxMCwwMDAgYXQgdGhlIE5hdGlvbmFsIEdyb2NlcnMgQXNz
b2NpYXRpb24gKE5HQSkgQmVzdCBCYWdnZXIgQ2hhbXBpb24gaW4gTGFzIFZlZ2FzLjwvcD48cD5U
aGUgYXNzb2NpYXRpb24gaGFzIG9yZ2FuaXplZCB0aGUgbmF0aW9ud2lkZSBjb21wZXRpdGlvbiBz
aW5jZSAxOTg3LiBDb250ZXN0YW50cyBhcmUganVkZ2VkIGJ5IHNwZWVkLCAmIzgyMjA7cHJvcGVy
IGJhZy1idWlsZGluZyB0ZWNobmlxdWUsJiM4MjIxOyB3ZWlnaHQgZGlzdHJpYnV0aW9uLCBhcyB3
ZWxsIGFzICYjODIyMDtzdHlsZSwgYXR0aXR1ZGUgYW5kIGFwcGVhcmFuY2UsJiM4MjIxOyBCdWVo
bGVyJiM4MjE3O3Mgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGNvbXBldGl0aW9uIHdhcyBoZWxkIE1vbmRheSBk
dXJpbmcgdGhlIE5HQSBTaG93IGF0IHRoZSBNaXJhZ2UgSG90ZWwgYW5kIENhc2luby48L3A+PHA+
TG9uZywgMjMsIHdobyB3b24gdGhlIDIwMTYgT2hpbyBCZXN0IEJhZ2dlciBDb250ZXN0LCB3b3Jr
cyBhdCB0aGUgTWVkaW5hIEZvcmVzdCBNZWFkb3dzIHN0b3JlLiBIZSBpcyBzdHVkeWluZyBhY2Nv
dW50aW5nIGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLiBCdWVobGVyJiM4MjE3O3MgaGFzIDEz
IHN1cGVybWFya2V0cywgaW5jbHVkaW5nIHN0b3JlcyBpbiBXb29zdGVyLCBPcnJ2aWxsZSwgV2Fk
c3dvcnRoLCBNZWRpbmEsIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAsIEdyZWVuIGFuZCBNYXNzaWxsb24uPC9w
PjxwPlNlbmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEthdGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBv
ciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5rYnlhcmRAdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBZb3UgY2FuIGZvbGxvdyBoZXI8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0thdGllQnlhcmRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0th
dGllQnlhcmRBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2su
Y29tPC9hPiBhbmQgcmVhZCB0aGUgQWtyb24gRGlzaCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cub2hpby5jb20vZm9vZCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.