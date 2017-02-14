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Akron Dish: New da Bayou Creole/Cajun place set to open in the Valley; La Loma still on the way; downtown gets a beer-bourbon spot, part of the Troppe empire

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: February 14, 2017 - 05:20 PM | Updated: February 15, 2017 - 01:03 PM
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The High St. Hop House is opening this Friday on High Street, next to Rubber City Clothing, in downtown Akron.

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