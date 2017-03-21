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Akron Dish: New steakhouse coming to Portage County; tasting dinners at Blue Door; experience Italy at Papa Joe’s

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: March 21, 2017 - 05:47 PM | Updated: March 22, 2017 - 07:00 AM
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Braised Berkshire pork belly, organic pea pur�e, br�l�e grapefruit at the Blue Door Cafe & Bakery. (Photo courtesy Blue Door Cafe & Bakery)


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