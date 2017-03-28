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Akron Dish

Akron Dish: No Greek bake sale this year; Blue Door discontinues dinners; Kent restaurants team up; buy cheap bakery products; wine events

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 05:22 PM | Updated: March 29, 2017 - 02:59 PM
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(from left) Diamond Karamas-Marcum, Shannon Pangas and Vasiliki Filippousis, members of the Annunciation Greek Orthodox Church, work with tub of sweet dough as they prepare to create and then bake over 700 loaves of Tsoureki, a traditional braided Greek Easter bread, for the church's annual bake sale, on Monday, March 21, 2016, in Akron, Ohio. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)


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