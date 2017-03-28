All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish

Akron Dish: No Greek bake sale this year; Blue Door discontinues dinners; Kent restaurants team up; buy cheap bakery products; wine events

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 05:22 PM | Updated: March 29, 2017 - 02:59 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

(from left) Diamond Karamas-Marcum, Shannon Pangas and Vasiliki Filippousis, members of the Annunciation Greek Orthodox Church, work with tub of sweet dough as they prepare to create and then bake over 700 loaves of Tsoureki, a traditional braided Greek Easter bread, for the church's annual bake sale, on Monday, March 21, 2016, in Akron, Ohio. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

hist03cut_04
Events planned as Summit County marks 100th anniversary of U.S. entry in World War I - 9:50 AM

Calling all doughboys. The 100th anniversary of U.S. entry in World War I will be commemorated with a collaborative effort titled Summit County and the Great War.

thingstodo0331cut
Things to Do, March 31: GroundWorks at E.J. Thomas; ‘Hamlet’ at Great Lakes; Madeleine Peyroux at Kent Stage; Devils Backbone beer arrives
summa30cut
Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end
saunders02cut_01
Author George Saunders to talk about ‘Lincoln in the Bardo’ in Akron appearance
thingstodo0330
Things to Do, March 30: 330 Day at Kent Stage; author launches book; ‘Sesame Street Live!’; ‘Jesus Christ Superstar’ at Weathervane; Gorge Dam talk
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next