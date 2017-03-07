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Akron Dish: Rockne’s in Akron marks 30 years; Pav’s Creamery expanding; ice cream and root beer stands opening; wine at Menches; St. Patrick’s Day events and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 05:47 PM
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a loaded chicken pot pie that is on the menu of the Pav's Creamery in Green and will be on the menu of the future Pav's Creamery in Norton Canton. (Pavy's Creamery)


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A favorite West Akron haunt, Rockne’s, is turning 30 — a remarkable feat for a locally owned restaurant — and a favorite place to grab an ice cream cone, Pav’s Creamery, is expanding again, this time to North Canton.

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