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Akron Dish: Rockne’s in Akron marks 30 years; Pav’s Creamery expanding; ice cream and root beer stands opening; wine at Menches; St. Patrick’s Day events and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 05:47 PM | Updated: March 8, 2017 - 09:47 PM
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a loaded chicken pot pie that is on the menu of the Pav's Creamery in Green and will be on the menu of the future Pav's Creamery in Norton Canton. (Pavy's Creamery)

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