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Akron Dish: Still no opening date for 365 by Whole Foods; spring festivals, food trucks and wine tastings; donate pots and pans

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: May 16, 2017 - 05:26 PM | Updated: May 17, 2017 - 04:02 PM
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Most of the shops including the Whole Foods Market store (background) are still under construction at the Shops at West Market Street Station development at the former site of West Point Market in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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