All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Taste of Akron cooks up feast at Hardesty Park; da Bayou now serving Sunday brunch; wine tastings and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 05:15 PM | Updated: July 26, 2017 - 04:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A crowd gathers at Hardesty Park in Akron for last year's Taste of Akron. (Julie Pryseski)


MORE IN LIFESTYLE

akrondish26cut_1
Akron Dish: Taste of Akron cooks up feast at Hardesty Park; da Bayou now serving Sunday brunch; wine tastings and more

Don’t have dinner plans for Thursday?

thingstodo0727
Things to Do, July 27: Taste of Akron at Hardesty Park; ‘Back to the Future’ at Nightlight; Brickstreet Jazz Fest; forum at John Brown House - 5:28 PM
Cow poop, spitting seeds rank right up there nationally with Twins Day as top quirky festivals in the nation - 5:11 PM
getaround27cut
Get Around: Millennial Theatre Project brings the time warp to Akron - 4:23 PM
thingstodo0726_01
Things to Do, July 26: ‘DWTS Live’ at Civic; gardening talk at Nature Realm; Fabulous Voices at Lock 4; stories at Jilly’s
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next