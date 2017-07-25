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Akron Dish: Taste of Akron cooks up feast at Hardesty Park; da Bayou now serving Sunday brunch; wine tastings and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 05:15 PM | Updated: July 26, 2017 - 04:39 PM
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A crowd gathers at Hardesty Park in Akron for last year's Taste of Akron. (Julie Pryseski)


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