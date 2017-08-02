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Akron Dish: Taverne of Richfield staying open; Gridiron, BurgerFi closed; Haymaker Market anniversary

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: August 2, 2017 - 07:24 AM | Updated: August 2, 2017 - 03:59 PM
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The historic Taverne of Richfield property built in 1888 - is up for sale, along with two adjacent properties. But the restaurant located inside is not. The eatery's owners want patrons to know that the restaurant business is doing well and it is not up for sale. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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