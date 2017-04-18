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Akron Dish: Valley Cafe expands inside, outside; winemaker, Akronite Clendenen to visit; Lock 3 festival dates; Hower House tea

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 05:12 PM | Updated: April 19, 2017 - 04:03 PM
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Au Bon Climat winemaker Jim Clendenen pours sample tastes at a wine show in Columbus in 2011. (Photo courtesy Phil Masturzo)


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