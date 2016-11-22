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Akron Dish: Work progresses on new West Point Market; Blue Door opens drive-thru and extends hours; wine tastings and holiday dinners

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: November 22, 2016 - 05:46 PM | Updated: November 23, 2016 - 03:08 PM
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Rick Vernon, the third generation owner of the West Point Market stands in front of the market's signature red phone booth with a grocery cart full of items such as wine and candy at the store's new location on Shiawassee Avenue in Fairlawn. Phase 1 of the construction will be completed in time for holiday shopping. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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