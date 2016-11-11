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Akron’s Blue Note Lounge attracts a mature crowd

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: November 11, 2016 - 02:53 PM
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The bar at the Blue Note Lounge in Akron. (Andrew Dolph/Special to the Beacon Journal)


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