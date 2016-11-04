Akron’s Fred’s Diner serves up plates of comfort food

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJRnJlZOKAmXMgRGluZXI8L3A+DQo8IS0tUFNU
WUxFPVBERVRfRGV0YWlsc0JveExpc3QtLT48cD4NCglXaGF0OiBHcmVhdCBjb21mb3J0IGZvb2Q8
L3A+DQo8cD4NCglXaGVyZTogOTMwIEhvbWUgQXZlLiBpbiBBa3JvbjwvcD4NCjxwPg0KCVdoeSBp
dOKAmXMgaG90OiBHb29kIGZvb2QgYW5kIHBsZW50eSBvZiBiYWNvbjwvcD4NCjxwPg0KCUZvciBt
b3JlIGluZm9ybWF0aW9uOiBDYWxsIDMzMC01MzUtMzczMzwvcD4NCg==
PHA+DQoJSXTigJlzIGEgbG9jYWwgaW5zdGl0dXRpb24gd2l0aCBuZWFybHkgMzAgeWVhcnMgb2Yg
ZmlsbGluZyBwZW9wbGXigJlzIGd1bGxldHMgYW5kIGd1dHMgd2l0aCBoZWFydHksIHVuZnVzc3ks
IG5vbi1mYW5jeSBmb29kIGluIGhlYWx0aHkgYWxsLUFtZXJpY2FuIHNpemVkIHBvcnRpb25zICh0
aGF0IG1lYW5zIGJpZykgYW5kIGl04oCZcyBhbGwgZGVsaWNpb3VzLjwvcD4NCjxwPg0KCUl04oCZ
cyBGcmVk4oCZcyBEaW5lciwgdGhlIGJyZWFrZmFzdC9icnVuY2gvbHVuY2ggc3BvdCBvbiBIb21l
IEF2ZW51ZSB0aGF0IGRyYXdzIGFsbCBraW5kcyBvZiBmb2xrcyBmcm9tIGFsbCBvdmVyIHRoZSBh
cmVhLjwvcD4NCjxwPg0KCUZyZWTigJlzIGlzIG9sZCBzY2hvb2wuIEl04oCZcyBzbWFsbCBhbmQg
dGhlIHdhbGxzIGFyZSBjb3ZlcmVkIGluIHRoZSBraW5kIG9mIGRlbnNlIOKAmTcwcy1zdHlsZSBw
aW5rIGZsb3JhbCBwcmludCB3YWxscGFwZXIgdGhhdCBhIGNvcnBvcmF0ZSByZXN0YXVyYW50IGTD
qWNvciBjb25zdWx0YW50IChzdXJlbHkgc29tZW9uZeKAmXMgaW52ZW50ZWQgdGhhdCBqb2IsIGhh
dmVu4oCZdCB0aGV5Pykgd291bGQgcHJvYmFibHkgYWR2aXNlIGFnYWluc3QsICjigJxpdOKAmXMg
dG9vIGJ1c3ksIHlvdSBzaG91bGQgcmVwbGFjZSBpdCB3aXRoIGEgYnVuY2ggb2YgcmFuZG9tIGtp
dHNjaHkganVuayBvbiB0aGUgd2FsbHPigJ0pLCBidXQgYXQgRnJlZOKAmXMgaXQgYWRkcyB0byB0
aGUgYW1iaWVuY2Ugb2YgdGhlIGV4cGVyaWVuY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJV2l0aCBvbmx5IGFib3V0
IDUwIHNlYXRzLCBzaG93aW5nIHVwIGF0IGx1bmNodGltZSB3aWxsIHByb2JhYmx5IG1lYW4geW91
4oCZbGwgaGF2ZSB0byB3YWl0IGEgYml0LCBidXQgaXQgb25seSBkcml2ZXMgdXAgdGhlIGFudGlj
aXBhdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglXaXRoIGFsbW9zdCB0aHJlZSBkZWNhZGVzIG9mIGZvb2Qgc2xp
bmdpbmcsIEZyZWTigJlzIGlzIGEgZmFtaWx5IGFmZmFpciBhbmQgYSBtYWNoaW5lIHdpdGggZnJp
ZW5kbHkgc2VydmVycyB3aG8ga25vdyBhbGwgdGhlIHJlZ3VsYXJzIGFuZCBpbmNsdWRlIHByb3By
aWV0b3IgRnJlZCBTcGVuY2Vy4oCZcyBkYXVnaHRlciBKZW5uYS4gQmFjayBpbiB0aGUga2l0Y2hl
biB3aXRoIERhZCBpcyBTcGVuY2Vy4oCZcyBzb24gYS5rLmEgVFcyMHR5IEJlbG93IGEuay5hIOKA
nEFrcm9u4oCZcyBIYXJkZXN0IFdvcmtpbmcgUmFwcGVyLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUZyZWTigJlz
IGlzIGFsc28gd2VsbCBrbm93biBmb3IgaXRzIFZldGVyYW5zIERheSBzcGVjaWFsOiBhIGZyZWUg
aGVscGluZyBvZiDigJxTLS0tIG9uIGEgU2hpbmdsZeKAnSB0byBhbnkgdmV0ZXJhbiB3aG8gcGlu
ZXMgZm9yIHRoZSBtZXNzLWhhbGwgY2xhc3NpYywgY3JlYW1lZCBjaGlwcGVkIGJlZWYgb24gdG9h
c3QuIFRoZXkgd2lsbCBiZSBvZmZlcmluZyBpdCBhZ2FpbiBvbiBGcmlkYXksIHNvIHNhdmUgdXAg
eW91ciB3ZWVrbHkgc2FsdCBhbGxvY2F0aW9uIGFuZCBnZXQgaW4gbGluZSBlYXJseS48L3A+DQo8
cD4NCglUaGVpciBtb3R0byBlbWJsYXpvbmVkIG9uIHRoZWlyIFQtc2hpcnRzIGlzIOKAnEVhdCwg
UGF5LCBHZXQgT3V0LOKAnSBidXQgdGhlIHdhaXQgc3RhZmYgZG9lc27igJl0IGFjdGl2ZWx5IHBy
ZXNzdXJlIGN1c3RvbWVycyB0byBpbmhhbGUgdGhlaXIgZm9vZCBhbmQgbGVhdmUgc28gdGhleSBj
YW4gdHVybiB0aGUgdGFibGVzLjwvcD4NCjxwPg0KCUFueXBsYWNlIHdpdGggYSBzaWduIHRoYXQg
cHJvdWRseSBwcm9jbGFpbXMg4oCcQmFjb24gTWFrZXMgRXZlcnl0aGluZyBCZXR0ZXIs4oCdIGlz
IE9LIHdpdGggbWUsIGFuZCBGcmVk4oCZcyBwaWxlcyB0aGUgYmFjb24gb24geW91ciBwbGF0dGVy
IOKApiBsaXRlcmFsbHksIHlvdSBnZXQgYSBwaWxlIG9mIGJhY29uITwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl0
IHVzZWQgdG8gYmUgbW9yZSwgaGXigJlzIGRvd25zaXplZCB0aGUgYmFjb24gYSBsaXR0bGUs4oCd
IEphc29uIExhcmNoIHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJTGFyY2gsIG9mIFJhbmRvbHBoLCBoYXMgYmVl
biBlYXRpbmcgYXQgRnJlZOKAmXMgc2luY2UgMTk4OCwgd2hlbiBoZSB3YXMg4oCcanVzdCBvdXR0
YSBoaWdoIHNjaG9vbOKAnSBhbmQganVzdCBzdGFydGluZyBhdCBuZWFyYnkgRmVuY2VXb3JsZC4g
SGXigJlzIHN1Y2ggYSByZWd1bGFyIHRoYXQgbm90IG9ubHkgZG8gdGhlIHNlcnZlcnMga25vdyBo
aW0gd2VsbCwgaGUgZXZlbiBoYXMgYSBmYXZvcml0ZSBzZWF0IGF0IHRoZSBicmlnaHQgb3Jhbmdl
IGx1bmNoIGNvdW50ZXIgc28gaGUgY2FuIHByb3Blcmx5IGFuZCBwbGF5ZnVsbHkgaGVja2xlIHRo
ZSB3YWl0IHN0YWZmLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgd29yayBieSBteXNlbGYuIEkgZG9u4oCZdCB3
b3JrIHdpdGggYSBncm91cCBvZiBwZW9wbGUsIHNvIEkgY29tZSBoZXJlIGFuZCBnZXQgdG8gdGFs
ayB0byBwZW9wbGUs4oCdIGhlIHNhaWQgd2hpbGUgZmluaXNoaW5nIHVwIGhpcyBmcmllZCBjaGlj
a2VuLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgbGlrZSB0aGUgbGl0dGxlIHBsYWNlcy4gSXTigJlzIGdvdCBh
IG5pY2UgZmFtaWx5IGZlZWwuIEkgbGlrZSB0aGUgY2FtYXJhZGVyaWUgYW5kIG9mIGNvdXJzZSB0
aGUgY29tZm9ydCBmb29kLOKAnSBMYXJjaCBzYWlkLCBhZGRpbmcgdGhhdCBpZiB5b3XigJlyZSBu
b3QgaW4gYSBzZWF0IGJ5IDkgYS5tLiB5b3UgYW5kIHlvdXIgaHVuZ2VyIHBhbmdzIHdpbGwgYmUg
d2FpdGluZy48L3A+DQo8cD4NCglMYXJjaOKAmXMgZmF2b3JpdGUgaXMgdGhlIE5vLiAzIChwbGVh
c2Ugb3JkZXIgeW91ciBicmVha2Zhc3QgYnkgbnVtYmVyKSwg4oCcdGhleSBkb27igJl0IGV2ZW4g
aGF2ZSB0byBhc2ssIHRoZXkga25vdyB3aGF0IEkgd2FudCzigJ0gTGFyY2ggc2FpZC48L3A+DQo8
cD4NCglXaGlsZSBMYXJjaCBpcyBvbGQtc2Nob29sIEZyZWTigJlzLCBzaXN0ZXJzIEphbmV0IFBl
cmEgb2YgRmFpcmxhd24gYW5kIEpvbmkgUm9sbHlzb24gb2YgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgd2VyZSBj
ZWxlYnJhdGluZyBhIGR1YWwgZGF5IG9mZiBhbmQgUm9sbHlzb27igJlzIGJpcnRoZGF5IHdpdGgg
YSBoZWFydHkgbHVuY2ggYW5kIGZlc3RpdmUgaGF0cy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxbVGhleSBoYXZl
XSBncmVhdCBoYW1idXJnZXJzLCBncmVhdCBwcmljZSBhbmQgZ3JlYXQgc2VydmljZSzigJ0gUGVy
YSBzYWlkLCBhZGRpbmcgdGhhdCB0aGUgYXRtb3NwaGVyZSBpcyDigJxwZXJmZWN0LuKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCVBlcmHigJlzIGJlZW4gY29taW5nIHRvIEZyZWTigJlzIGZvciB5ZWFycywgYnV0IGl0
IHdhcyBSb2xseXNvbuKAmXMgZmlyc3QgdGltZSBhbmQgc2hlIHNhaWQgc2hlIHdhcyBhIGJpdCBz
aG9ja2VkIHdoZW4gdGhleSBmaXJzdCBwdWxsZWQgdXAgdG8gdGhlIHVuYWRvcm5lZCwgdW5hc3N1
bWluZywgc21hbGwsIHdoaXRlIGJ1aWxkaW5nIHN1cnJvdW5kZWQgYnkgcGF0cm9uc+KAmSBjYXJz
LiDigJxJIHRob3VnaHQgT0suIEJ1dCB3ZSBjYW1lIGluIGFuZCBJIHNhaWQgd2VsbCwgdGhpcyBp
cyBjdXRlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVJvbGx5c29uIGVuam95ZWQgaGVyIEJMVCBhbmQgYSBjdXAg
b2YgdGhlIGJlbG92ZWQg4oCcRnJlZOKAmXMgRmFtb3VzIENoaWNrZW4gRHVtcGxpbmcgU291cC7i
gJ08L3A+DQo8cD4NCgnigJxJ4oCZdmUgYWx3YXlzIGhlYXJkIGhvdyBncmVhdCBbdGhlIHNvdXBd
IGlzIGFuZCBpdCB3YXMgdmVyeSBnb29kLiBBbmQgdGhlcmUgd2FzIHNvIG11Y2ggYmFjb24gb24g
dGhhdCBCTFQs4oCdIFJvbGx5c29uIHNhaWQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWWVhaCwgaXQgd2Fz
IGxpa2UgdHdvIHBvdW5kcyBvZiBiYWNvbizigJ0gUGVyYSBhZGRlZDwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkg
Y291bGRu4oCZdCBmaW5pc2ggaXQs4oCdIFJvbGx5c29uIHNhaWQsIHBvaW50aW5nIHRvIGhlciBz
YW5kd2ljaCByZW1uYW50cy48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgcHJpY2VzIGF0IEZyZWTigJlzIGFyZSBt
b3JlIHRoYW4gcmVhc29uYWJsZSwgZXNwZWNpYWxseSBpbiByZWxhdGlvbiB0byB0aGUgcGlsZSBv
ZiBmb29kIHlvdSBnZXQgZm9yIHlvdXIgYnVjay4gTW9zdCBkaXNoZXMsIGluY2x1ZGluZyBzcGVj
aWFsdHkgc2FuZHdpY2hlcyBhbmQgdGhlIHZhcmlvdXMgYnJlYWtmYXN0IHBsYXR0ZXJzIChyZW1l
bWJlciwgb3JkZXIgYnkgbnVtYmVyKSwgYXJlICQ1IHRvICQ4LiBJIGhhZCB0aGUgTm8uIDIgKHR3
byBlZ2dzLCBCQUNPTiEsIGhvbWUgZnJpZXMgYW5kIGplbGx5KSB3aXRoIG9uZSBvZiB0aGVpciBn
aWFudCBwbGF0ZS1zaXplZCBwYW5jYWtlcywgYW5kIEnigJlsbCBiZSBmaW5pc2hpbmcgdGhlIGxl
ZnRvdmVycyBhcyBzb29uIGFzIEnigJltIGRvbmUgd3JpdGluZyB0aGlzIG1pc3NpdmUuPC9wPg0K
PHA+DQoJRnJlZOKAmXMgaXMgYSBnb29kIHBsYWNlIGZvciByZWFsLCBvbGQtc2Nob29sIGZvb2Qg
d2l0aCBhIGRpdmVyc2UgcGF0cm9uYWdlLiBJZiB5b3XigJlyZSBvbiBzb21lIGdsdXRlbiBmcmVl
LWFsbC1vcmdhbmljLW1hc3Rlci1jbGVhbnNlLUdyZWVuIFNtb290aGllLWJhYnktZm9vZCBkaWV0
LCB5b3UgY2FuIHRha2UgdGhhdCBtZXNzIHRvIEhpZ2hsYW5kIFNxdWFyZS48L3A+DQo8cD4NCglJ
ZiB5b3Ugd2FudCB0byBnZXQgZnVsbCBpbiBhIGZyaWVuZGx5IGVudmlyb25tZW50LCBnbyB0byBG
cmVk4oCZcy4gQW5kIG5vdyBmb3Igc29tZSBtb3JlIGJhY29uLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hbGNvbG0g
WCBBYnJhbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWFicmFtQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tIj5tYWJyYW1AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIDMzMC05OTYt
Mzc1OC4gUmVhZCBoaXMgYmxvZywgU291bmQgQ2hlY2sgT25saW5lLCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jsb2dzL3NvdW5kLWNoZWNrIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9o
aW8uY29tL2Jsb2dzL3NvdW5kLWNoZWNrPC9hPi4gTGlrZSBoaW0gb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL29uLmZiLm1lLzFsTmd4bWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vb24u
ZmIubWUvMWxOZ3htbDwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.