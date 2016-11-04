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Akron’s Fred’s Diner serves up plates of comfort food

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: November 4, 2016 - 12:26 PM | Updated: November 4, 2016 - 05:19 PM
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Janet Pera (left) of Fairlawn toasts her sister Joni Rollyson of Cuyahoga Falls on Rollyson's birthday at Fred's Diner Wednesday, Nov. 2, 2016 in Akron, Ohio. They are wearing their party hats for the birthday lunch celebration. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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