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RubberDucks

Akron’s RubberDucks going extreme again with additions to outrageous food menu

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: April 3, 2017 - 02:03 PM
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The Akron RubberDucks unveiled its Extreme Menu on Monday. The Notorious P.I.G. is a larger-than-life sandwich. It starts with two fried pork tenderloins as the bun, filled with a stack of pulled pork, pecanwood smoked shoulder bacon, and maple honey mustard sauerkraut slaw. It will be served at The Game Grill & Bar for $15. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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