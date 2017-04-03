By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
Akron’s RubberDucks going extreme again with additions to outrageous food menu April 04,2017 05:12 PM GMT Katie Byard Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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