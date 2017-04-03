All CATEGORIES
☰ Menu

RubberDucks

Akron’s RubberDucks going extreme again with additions to outrageous food menu

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: April 3, 2017 - 02:03 PM | Updated: April 4, 2017 - 01:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Akron RubberDucks unveiled its Extreme Menu on Monday. The Notorious P.I.G. is a larger-than-life sandwich. It starts with two fried pork tenderloins as the bun, filled with a stack of pulled pork, pecanwood smoked shoulder bacon, and maple honey mustard sauerkraut slaw. It will be served at The Game Grill & Bar for $15. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

cookbook05cut HarperCollins - TNS
Cookbook: Pressure cook your way to ‘Flavortown’ with Guy Fieri - 6:00 PM

When celebrity restaurateur Guy Fieri isn’t going “off the hook” or “out of bounds” during travels for his Food Network show Diners, Drive-ins and Dives, he’s in an apron at his Santa Rosa, Calif., home, cooking for his family. At least, that’s what he tells us in the introduction to his sixth cookbook, Guy Fieri Family Food: Kitchen Tested, Home Approved (HarperCollins, $30), which offers 125 “real deal” recipes.

New in food: Lay’s Southwestern Queso Potato Chips - 6:00 PM
Cooking classes: Make your own cheese, flatbreads and desserts - 6:00 PM
Hints from Heloise: Kitchen safety tips - 6:00 PM
Tessa04cut_05
Nordonia kindergartner loses part of leg to rare infection
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next