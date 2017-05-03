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Barn party and two Cinco de Mayo events — Food things to do Week of May 4

Published: May 3, 2017 - 07:01 PM
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Guests enjoy music, food, and Ohio beer and wine at the Hale Farm Barn Party, May 14, 2016 in Bath Township. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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